След повече от четири години с изтекъл мандат Висшият съдебен съвет вече има избран нов състав. Последното място беше попълнено от следователя в Националната следствена служба Петко Стефанов Петков, който получи 323 гласа от колегите си, съобщава бТВ.
Другият кандидат за представител на следователите – Бойко Атанасов, получи 40 гласа. Така изборът на членове на новия ВСС приключи, след като преди това своите представители определиха прокурорите, съдиите и Народното събрание.
Право на глас в избора са имали 453-ма следователи. Избирателната комисия обяви Петко Петков за избран член на съвета от квотата на следователите. В решението е записано:
Изборът може да бъде оспорен
Решението на изборната комисия все още не е окончателно. То може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред смесен петчленен състав от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Ако не бъде подадена жалба или съдът не отмени избора, новоизбраните членове ще могат да положат клетва след изтичането на този срок. Очакването е новият състав да започне работа в първите дни на декември.
С избора на Петков приключи процедурата по попълване на новия кадрови орган на съдебната власт. Досегашният ВСС продължи да работи повече от четири години след изтичането на редовния му мандат.
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