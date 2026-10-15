Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска свобода предсрочно

Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от затвора. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд, съобщава NOVA.
Николов беше осъден окончателно през 2023 г. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост.
Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ердоган
Коментиран от #21
16:40 15.10.2026
2 Овчар
16:41 15.10.2026
3 Това е тест за съдебната ни система!
Коментиран от #10, #16
16:42 15.10.2026
4 Перо
16:46 15.10.2026
5 Някой
16:47 15.10.2026
6 Кокаинчев
16:47 15.10.2026
7 Яаааа, ама
16:51 15.10.2026
8 Промяната
16:56 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
До коментар #3 от "Това е тест за съдебната ни система!":Тестът за съдебната система зависи изключително от сумата, която ще предложи майка му на съответните магистрати!
17:04 15.10.2026
11 Бай Ху
17:08 15.10.2026
12 Младия жигит
17:09 15.10.2026
13 Един шофьор
17:09 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 След изборите
17:15 15.10.2026
16 СЗО
До коментар #3 от "Това е тест за съдебната ни система!":Няма да стане! Този не е наркодилър.
17:16 15.10.2026
17 Кристиянчо наркоманчо
17:16 15.10.2026
18 Няма проблем
17:17 15.10.2026
19 споко
17:17 15.10.2026
20 Може,
17:18 15.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тоя мръсник Милен
Коментиран от #31, #36
17:20 15.10.2026
23 А награда не иска ли?
17:21 15.10.2026
24 Ами
17:25 15.10.2026
25 Масон ескобарова
17:36 15.10.2026
26 Цвете
17:37 15.10.2026
27 Гyмен кРадев БОгаТАШа
17:37 15.10.2026
28 Мдаа
17:39 15.10.2026
29 ПРОКОПИ
17:40 15.10.2026
30 бай Иван
17:40 15.10.2026
31 Недей
До коментар #22 от "Тоя мръсник Милен":Да съдиш ! Не забравяй , че и теб ще съдят със същата мярка , когато удари твоят час.
17:42 15.10.2026
32 Съдията
,,А сега да влезе и изслушаме...УБИТИЯТ..."
17:50 15.10.2026
33 Айдее
17:54 15.10.2026
34 Край
18:00 15.10.2026
35 Кгг
18:08 15.10.2026
36 тъпичко то ми
До коментар #22 от "Тоя мръсник Милен":и ти !
18:12 15.10.2026