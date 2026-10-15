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Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска свобода предсрочно

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска свобода предсрочно

15 Октомври, 2026 16:35 1 431 36

  • кристиан николов-
  • милен цветков

Николов беше осъден окончателно през 2023 г. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска свобода предсрочно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от затвора. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд, съобщава NOVA.

Николов беше осъден окончателно през 2023 г. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост.

Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ердоган

    10 3 Отговор
    Кой е агресора?

    Коментиран от #21

    16:40 15.10.2026

  • 2 Овчар

    28 2 Отговор
    Държавата няма интерес да прекъсне наркотиците защото е намесена в пумията и ще загуби много кинти..! Надрусани винаги ще има и убитите в катастрофи ще стават повече..! Забраната на марихуана в България вдигна драстично цената и търсенето , и някой политически боклуци станаха милионери.. Това беше целта и я постигнаха..

    16:41 15.10.2026

  • 3 Това е тест за съдебната ни система!

    35 4 Отговор
    Йотова също може да помилва още един наркоман!

    Коментиран от #10, #16

    16:42 15.10.2026

  • 4 Перо

    26 0 Отговор
    Наркоманът иска да ходи на октобър фест!

    16:46 15.10.2026

  • 5 Някой

    13 1 Отговор
    Колкото и лошо да звучи, от ситуацията имаше и положително нещо. Преди това бе тръгнала тотална пропаганда за легализация на наркотици. И точно това ПТП я спря. Не че няма други умрели заради тях и на ПТП-та, но Милен Цветков е известен и ефекта е друг.

    16:47 15.10.2026

  • 6 Кокаинчев

    49 0 Отговор
    Че той влезе миналата година,пък вече иска да излиза! А когато караше със 120 по Черни връх,напукан с 10 вида дрога беше готино,а?!

    16:47 15.10.2026

  • 7 Яаааа, ама

    20 0 Отговор
    той в затвора ли е?

    16:51 15.10.2026

  • 8 Промяната

    16 0 Отговор
    Защо винаги става така, че причинителя на катастрофа със смърт остава жив?

    16:56 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това е тест за съдебната ни система!":

    Тестът за съдебната система зависи изключително от сумата, която ще предложи майка му на съответните магистрати!

    17:04 15.10.2026

  • 11 Бай Ху

    33 0 Отговор
    Смятай ако това мутренско синче беше убил нормален обикновен човек вече щеше да е на свобода отдавна и щеше да е забравил, че е "лежал" ...

    17:08 15.10.2026

  • 12 Младия жигит

    17 0 Отговор
    Иска отново да се включи в лунапарка с блъскащите се колички.

    17:09 15.10.2026

  • 13 Един шофьор

    24 1 Отговор
    Старите хора са казали " от затвор се излиза от гроба не " , така ,че колкото и да го осъдят все ще излезе , а Милен бог да го прости.

    17:09 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 След изборите

    11 1 Отговор
    ...Идиотеа ще го освободи...

    17:15 15.10.2026

  • 16 СЗО

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това е тест за съдебната ни система!":

    Няма да стане! Този не е наркодилър.

    17:16 15.10.2026

  • 17 Кристиянчо наркоманчо

    13 1 Отговор
    Мама задейства процедурата че и BMW ми купи, след месец съм на свобода, шмъркам яко дрифтим яко газим яко

    17:16 15.10.2026

  • 18 Няма проблем

    9 0 Отговор
    Да изчака само президентските избори.

    17:17 15.10.2026

  • 19 споко

    12 2 Отговор
    Спокойно, йотовица ще го помилва.

    17:17 15.10.2026

  • 20 Може,

    5 0 Отговор
    ако тръгне по пътя на белото

    17:18 15.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тоя мръсник Милен

    0 10 Отговор
    Не заслужаваше такава бърза смърт!

    Коментиран от #31, #36

    17:20 15.10.2026

  • 23 А награда не иска ли?

    9 0 Отговор
    Да го направят почетен гражданин например?

    17:21 15.10.2026

  • 24 Ами

    6 0 Отговор
    Момчето кара в затвора на некачествена друга.А организма му е изнежен...

    17:25 15.10.2026

  • 25 Масон ескобарова

    2 1 Отговор
    Ще свърши работа

    17:36 15.10.2026

  • 26 Цвете

    4 0 Отговор
    ДАЛИ Е ИСТИНА? ДА УБИЕШ ДРОГИРАН И ДА МОЛИШ ЗА СНИСХОЖДЕНИЕ ? 🤦‍♂️🤫🤔

    17:37 15.10.2026

  • 27 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    4 0 Отговор
    НаркоЙотова е помилвала точно един такъв, даже са му върнали и шофьорската книжка, да може още веднъж да се надруса и да убие някоя майка с бебе в количката .

    17:37 15.10.2026

  • 28 Мдаа

    3 0 Отговор
    Надрусал се с всевъзможни наркотици, карал с превишена скорост, убил човек, дали му 9 годишна присъда. Иска да излезе на 5-та, 6-та.

    17:39 15.10.2026

  • 29 ПРОКОПИ

    2 0 Отговор
    Той не иска.Той ще излезе. Да му мислят другите на пътя. С тази съдебна система няма как да е. Трябва да се купуват имоти за поколенията. Жертвите са отишли, престъпниците ще плащат и няма да лежат. Така е в България.

    17:40 15.10.2026

  • 30 бай Иван

    3 0 Отговор
    Йотова да не спиш? Бегай пускай момчето ! Поправило се е . Не може за един загинал цели три години да стои в затвора. Ма как не Ви е срам да сте толкова жестоки. Иначе пак ще посегне към дрогата

    17:40 15.10.2026

  • 31 Недей

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя мръсник Милен":

    Да съдиш ! Не забравяй , че и теб ще съдят със същата мярка , когато удари твоят час.

    17:42 15.10.2026

  • 32 Съдията

    0 0 Отговор
    Както се казва в старият лаф след ,като е изслушал пледоарията на адвоката на убиеца....
    ,,А сега да влезе и изслушаме...УБИТИЯТ..."

    17:50 15.10.2026

  • 33 Айдее

    0 0 Отговор
    Момчето иска пак да пие чай, да го пускат на момента!

    17:54 15.10.2026

  • 34 Край

    0 0 Отговор
    След затвора теябва да има друго наказание. Пред дома на убиеца вечно трябва да има голям некролог на убития.

    18:00 15.10.2026

  • 35 Кгг

    0 0 Отговор
    Йотова ще го помилва,само да и покажат теста и експертизатаза наличието на наркотици и готово !

    18:08 15.10.2026

  • 36 тъпичко то ми

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя мръсник Милен":

    и ти !

    18:12 15.10.2026

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