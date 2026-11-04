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Над 13 000 души искат Кристиан Николов да остане в затвора

Над 13 000 души искат Кристиан Николов да остане в затвора

4 Ноември, 2026 11:24 796 8

  • кристиан николов-
  • милен цветков-
  • подписка-
  • софийска градска прокуратура-
  • съдебна система

Подаден е и сигнал до Софийската градска прокуратура с искане да бъдат проверени обстоятелствата около освобождаването му

Над 13 000 души искат Кристиан Николов да остане в затвора - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 13 000 души са подкрепили подписката с искане Кристиан Николов да продължи да изтърпява наказанието си за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Това съобщи Николай Попов, лидер на гражданското движение „Сияние“, в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите на Попов Николов е изтърпял три години и половина от деветгодишната си присъда, при това в затворническо общежитие с по-лек режим. „Материалите по делото съдържат отрицателни становища, което поставя допълнителни въпроси около решението за освобождаването“, заяви той.

Подаден е сигнал до прокуратурата

Освен подписката е внесен и сигнал до Софийската градска прокуратура. В него се настоява да бъдат проверени обстоятелствата, при които е освободен Николов, както и действията на съдия Виктор Чаушев.

Попов заяви, че липсва достатъчно публичност относно мотивите за постановеното освобождаване. Той посочи и че по-рано съдия Чаушев е освободил обвиняеми по дело за организирана група за трафик на мигранти.

„Случаят с предсрочното освобождаване на Кристиан Николов поражда сериозни съмнения в безпристрастността на съдебната система“, каза Попов.

Още една подписка и протест в Бургас

В разговора Попов съобщи и за друга гражданска инициатива, свързана с Никола Бургазлиев, обвиняем за тежкия инцидент в Слънчев бряг. По думите му подписката по този случай е събрала над 20 000 подписа, като 10 200 от тях са внесени в съда.

За 5 ноември е планиран протест пред Съдебната палата в Бургас. Попов заяви, че тежките пътни инциденти и решенията по подобни дела показват сериозни проблеми в правосъдието.

В края на разговора той призова гражданите да се включат и в протест в София срещу насилието над животни и хора след случая в столичния квартал „Кръстова вада“.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 15 Отговор
    Да му платят престоя в общежитието тогава тия 13000.

    Коментиран от #3

    11:27 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    За Милен Цветков три години затвор а за украинското куче осем години затвор.Милен го правят по долен от куче

    11:29 04.11.2026

  • 5 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    Сакън! Не нападайте българския съд - най-справедливия съд на света! При него няма тън-мън и джаста праста! Съдиите са със завързани очи, но с развързани ръце и джобове и за това винаги съдят според съответната сума.

    11:31 04.11.2026

  • 6 НЯКОЙ

    1 8 Отговор
    Има си закони. Не може с подписки да те вкарват в затвора. Ако не беше убил Милен Цветков, сигурно от години щеше да си е в къщи. Никой нямаше да знае.

    11:31 04.11.2026

  • 7 ДРТ ПРЧ

    2 4 Отговор
    КОГАТО ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЛЕЗЕ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА, ПРАВОТО ИЗЛИЗА

    11:35 04.11.2026

  • 8 Колибесов

    2 0 Отговор
    Демек другите го искат свободен .А стига бе.

    11:54 04.11.2026

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