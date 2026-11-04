Над 13 000 души искат Кристиан Николов да остане в затвора

Над 13 000 души са подкрепили подписката с искане Кристиан Николов да продължи да изтърпява наказанието си за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Това съобщи Николай Попов, лидер на гражданското движение „Сияние“, в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите на Попов Николов е изтърпял три години и половина от деветгодишната си присъда, при това в затворническо общежитие с по-лек режим. „Материалите по делото съдържат отрицателни становища, което поставя допълнителни въпроси около решението за освобождаването“, заяви той.

Подаден е сигнал до прокуратурата

Освен подписката е внесен и сигнал до Софийската градска прокуратура. В него се настоява да бъдат проверени обстоятелствата, при които е освободен Николов, както и действията на съдия Виктор Чаушев.

Попов заяви, че липсва достатъчно публичност относно мотивите за постановеното освобождаване. Той посочи и че по-рано съдия Чаушев е освободил обвиняеми по дело за организирана група за трафик на мигранти.

„Случаят с предсрочното освобождаване на Кристиан Николов поражда сериозни съмнения в безпристрастността на съдебната система“, каза Попов.

Още една подписка и протест в Бургас

В разговора Попов съобщи и за друга гражданска инициатива, свързана с Никола Бургазлиев, обвиняем за тежкия инцидент в Слънчев бряг. По думите му подписката по този случай е събрала над 20 000 подписа, като 10 200 от тях са внесени в съда.

За 5 ноември е планиран протест пред Съдебната палата в Бургас. Попов заяви, че тежките пътни инциденти и решенията по подобни дела показват сериозни проблеми в правосъдието.

В края на разговора той призова гражданите да се включат и в протест в София срещу насилието над животни и хора след случая в столичния квартал „Кръстова вада“.

Източници: nova.bg