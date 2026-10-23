Тина Ивайлова: Решението на съда за освобождаването на убиеца на Милен Петков оставя тежки въпроси

„Какво точно трябва да направи един човек в България, за да изтърпи докрай наказанието си за отнет човешки живот?“ Този въпрос постави разследващата журналистка Тина Ивайлова след решението на Софийския градски съд за условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов.

Николов е осъден на девет години затвор за катастрофата от 19 април 2020 г., при която загина журналистът Милен Цветков. Съдът е определил изпитателен срок от малко повече от две години и е наложил пробационна мярка – включване в програма за обществено въздействие.

Според съдия Виктор Чаушев осъденият е показал значителен напредък в поведението си по време на изтърпяването на наказанието. В решението са отчетени изтърпени пет години, седем месеца и един ден, участие в рехабилитационни програми и липса на дисциплинарни нарушения. При проверките не е установена употреба на наркотици или упойващи вещества, а оценките сочат положителна промяна в поведението му.

По време на заседанието Николов е поднесъл съболезнования на близките на Милен Цветков и е заявил, че ще съжалява за случилото се цял живот. Въпреки това решението предизвика острата реакция на Ивайлова, която е познавала Цветков.

„Не оспорвам, че законът допуска предсрочно освобождаване. Но законът дава възможност на съда да преценява, а не го задължава да освобождава“, заявява журналистката.

Тя поставя въпроси за тежестта на извършеното и за посланието към шофьорите, които биха могли да седнат зад волана след употреба на наркотици. Ивайлова посочва, че за Николов съдът вижда основание за втори шанс, докато Милен Цветков никога няма да получи такъв.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно. Софийската градска прокуратура обяви, че ще внесе протест пред Софийския апелативен съд и ще поиска определението да бъде отменено, а молбата за условно предсрочно освобождаване да бъде оставена без уважение. От прокуратурата не споделят извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения.

Източници: trafficnews.bg