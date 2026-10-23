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Тина Ивайлова: Решението на съда за освобождаването на убиеца на Милен Петков оставя тежки въпроси
  Тема: Войната на пътя

Тина Ивайлова: Решението на съда за освобождаването на убиеца на Милен Петков оставя тежки въпроси

23 Октомври, 2026 07:26 735 19

  • тина ивайлова-
  • милен цветков-
  • кристиан николов-
  • предсрочно освобождаване-
  • софийски градски съд

Журналистката постави под съмнение преценката за условното предсрочно освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков. Софийската градска прокуратура ще протестира определението

Тина Ивайлова: Решението на съда за освобождаването на убиеца на Милен Петков оставя тежки въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Какво точно трябва да направи един човек в България, за да изтърпи докрай наказанието си за отнет човешки живот?“ Този въпрос постави разследващата журналистка Тина Ивайлова след решението на Софийския градски съд за условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов.

Николов е осъден на девет години затвор за катастрофата от 19 април 2020 г., при която загина журналистът Милен Цветков. Съдът е определил изпитателен срок от малко повече от две години и е наложил пробационна мярка – включване в програма за обществено въздействие.

Според съдия Виктор Чаушев осъденият е показал значителен напредък в поведението си по време на изтърпяването на наказанието. В решението са отчетени изтърпени пет години, седем месеца и един ден, участие в рехабилитационни програми и липса на дисциплинарни нарушения. При проверките не е установена употреба на наркотици или упойващи вещества, а оценките сочат положителна промяна в поведението му.

По време на заседанието Николов е поднесъл съболезнования на близките на Милен Цветков и е заявил, че ще съжалява за случилото се цял живот. Въпреки това решението предизвика острата реакция на Ивайлова, която е познавала Цветков.

„Не оспорвам, че законът допуска предсрочно освобождаване. Но законът дава възможност на съда да преценява, а не го задължава да освобождава“, заявява журналистката.

Тя поставя въпроси за тежестта на извършеното и за посланието към шофьорите, които биха могли да седнат зад волана след употреба на наркотици. Ивайлова посочва, че за Николов съдът вижда основание за втори шанс, докато Милен Цветков никога няма да получи такъв.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно. Софийската градска прокуратура обяви, че ще внесе протест пред Софийския апелативен съд и ще поиска определението да бъде отменено, а молбата за условно предсрочно освобождаване да бъде оставена без уважение. От прокуратурата не споделят извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения.

Източници: trafficnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4568978564

    24 0 Отговор
    Единственият въпрос , който остава в мен е - Това съд за справедливост ли е? ! Човешкият живот не струва и 5 ст .....

    Коментиран от #11

    07:29 23.10.2026

  • 2 НАЙ-ТЕЖКИЯ ВЪПРОС

    10 4 Отговор
    Бори ли Румен мафията?

    07:30 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каква може да е причината

    19 0 Отговор
    Да извадиш престъпник от затвора, освен някоя хубава сума?

    07:33 23.10.2026

  • 5 Милен

    14 0 Отговор
    Да гние до живот ама в някоя Кариера, а не в санаториума на издръжка на своите жертви.

    07:33 23.10.2026

  • 6 357

    18 0 Отговор
    Пълно безобразие! Прогнила правосъдна система, човешкият живот нищо не значи!

    07:34 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    16 0 Отговор
    Никакви въпроси не поставя - просто става ясно , че няма абсолютно никакво правосъдие !

    07:34 23.10.2026

  • 9 е, нали банановият съд е справедлив

    9 0 Отговор
    Дали са много банани и съдът е отсъдил бананово справедливо.

    07:35 23.10.2026

  • 10 А ако жертвата не беше известна

    15 2 Отговор
    сигурно и в затвора нямаше да влезе убиецът.

    07:35 23.10.2026

  • 11 Αлфа Bълкът

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "4568978564":

    Колко струва човешкият живот, когато Путин реши да те нападне? Или разчиташ, че преклонена глава сабя не я сече?
    Нещата с човешкия живот, нещата с личната трагедия се преекспонират, ау, ама въй, един курбан на 40-тото и светът те е забравил.

    07:38 23.10.2026

  • 12 Перо

    17 1 Отговор
    Къде по света има лежане 3 г. за убийство на човек! Мирише на корупция!

    07:39 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    0 0 Отговор
    Колкото и да е странно, от това ПТП имаше и нещо положително. Преди това бе тръгнала тотална пропаганда за легализиране на наркотици. Именно това ПТП я спря. Не че няма други умрели и при ПТП-та от такива с наркотици, но не са известни като Милен Цветков и общественият ефект е друг - дори не се разбира за случаи. Страните и щатите легализирали наркотици после си патят и сами отчитат последици.

    За затворници май се брои ако работят 2 дни за излежани 3. После разни неща за добро поведение.

    07:47 23.10.2026

  • 16 Факт

    4 0 Отговор
    Неолиберален " български съд" в действие.
    Вечно милостиви към убийците .
    Близките на жертвите и самите жертви нямат права.

    07:54 23.10.2026

  • 17 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Защо не се приеме закон за такива случай ,който гарантира предсрочно освобождаване на поправил се престъпник ако престъпи закона гаранта да влиза вместо него с най тежка присъда и излежаване на остатъка от предната ....

    07:55 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Петър Донев

    1 0 Отговор
    Много пари са минали под масата. Обикновен гражданин няма да го пускат толкова бързо и лесно.

    07:59 23.10.2026

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