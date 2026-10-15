Повишават помощите при раждане и майчинството през 2027 г

По-високи помощи при раждане на дете, увеличение на детските добавки и обезщетение от 450 евро за втората година от майчинството са заложени в проекта на държавния бюджет за 2027 г. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Еднократните помощи при раждане ще бъдат увеличени с над 56%. Предвижда се и ръст на месечните детски добавки между 16% и 19% в зависимост от броя на децата в семейството. От тази подкрепа се възползват над 400 000 семейства.

450 евро за втората година от майчинството

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година ще нарасне с 13% и ще достигне 450 евро месечно. Правителството планира и промяна за майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години. Те ще могат да получават 75% от обезщетението, което биха вземали, ако останат вкъщи.

„Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро“, заяви Ефремова по повод минималната работна заплата за 2027 г. В проекта засега е заложен размер от 660 евро, а окончателното решение се очаква в рамките на следващите две седмици.

Повече средства за деца с увреждания

Предвидено е значително увеличение и на помощите за отглеждане на деца с увреждания. Месечната подкрепа за дете с най-висока степен на увреждане ще нарасне с над 100 евро.

За първата година от майчинството също се очаква увеличение. То е свързано с планираното повишаване на максималния осигурителен доход, тъй като размерът на обезщетението зависи от осигурителния доход на майката през предходния период.

Ефремова съобщи още, че се подготвят допълнителни данъчни облекчения за семействата с деца и промяна на доходните прагове за социално подпомагане. Целта е при увеличаване на доходите повече домакинства да запазят достъпа си до помощи.

Ще бъдат увеличени и социалните плащания за хората с увреждания и за домакинствата под линията на бедност. Част от тези плащания са обвързани с размера на линията и се променят при нейното увеличение.

Бюджетът предстои да бъде уточнен

Проектът вече е изпратен за консултации в Брюксел. По думите на социалния министър Европейската комисия е препоръчала ограничаване на социалните разходи заради ангажиментите на България за намаляване на бюджетния дефицит.

Въпреки това правителството планира да увеличи подкрепата за семействата и уязвимите групи. Според Ефремова допълнителните разходи ще бъдат компенсирани чрез мерки за повишаване на бюджетните приходи. Конкретните параметри ще станат окончателни след приключването на бюджетната процедура.