Народното събрание прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. „За“ законопроекта гласуваха 123 депутати, 46 бяха против, а 32 се въздържаха. Дебатът и гласуването продължиха около два часа и половина.

Общият размер на бюджета на ДОО е 16,53 млрд. евро, като за пенсии са предвидени 14,67 млрд. евро. Заложено е осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило от юли 2027 г. Очакваното увеличение е между 7 и 8%. Минималната пенсия се повишава до 374,62 евро, а максималната – до 1874 евро.

Увеличават се и осигурителните прагове. Минималният осигурителен доход се вдига до 660 евро, а максималният – до 2400 евро.

Спор за дефицита и липсата на реформи

По време на дебатите Илиана Жекова от ГЕРБ-СДС заяви, че държавата ще трябва да трансферира 6,717 млрд. евро от държавния бюджет, за да покрие дефицита в общественото осигуряване. По думите ѝ сумата е с 233 млн. евро по-висока от заложеното за 2026 г.

„Проектът осигурява плащания за една година, липсва реформа, която да каже как системата ще се осигурява в дългосрочен план, липсва ясна сметка как ще се развива дефицитът при застаряващо население“, заяви Айтен Сабри от ДПС.

Критики за липсата на достатъчно реформи отправиха и други представители на опозицията. Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ заяви, че при приемането на бюджета трябва да се търси отговор дали на българските семейства ще им стигат средствата за основните разходи.

Разминаване за обезщетението при връщане на работа

От „Продължаваме промяната“ отново настояха майките, които се върнат на работа през втората година от майчинството, да получават 100% от обезщетението. В приетия на първо четене проект е предвидено плащане на 75%.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова защити заложената мярка. Тя посочи, че при 50% стимул на работа се връщат около 14 000 майки, а предстои да бъде оценен ефектът при увеличение до 75%.

„Бюджетът на Държавното обществено осигуряване не е просто сбор от приходи и разходи, той е израз на отношението на правителството към хората, които работят, но и към хората, които са работили цял живот“, каза Ефремова.

След гласуването на бюджета на ДОО депутатите продължиха с първото четене на проекта за държавния бюджет.