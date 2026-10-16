Мечка е забелязана над Зоокъта в Сандански

Мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански. Община Сандански призова жителите и гостите на града временно да избягват разходките в района и да бъдат внимателни, съобщи бТВ.
За случая са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Държавното горско стопанство – Сандански и Районното управление на МВР в Сандански.
От общината съветват при среща с мечката хората да запазят спокойствие, да не бягат и да не правят резки движения. Не трябва да се приближават до животното, да го хранят или прогонват, както и да го снимат отблизо.
Ако мечката не се приближава, гражданите трябва бавно да се отдалечат встрани и да оставят свободен път на животното. При наличие на мечета не бива да се застава между тях и майка им. Родителите трябва да държат децата близо до себе си, а малките да вземат на ръце.
При повторно забелязване на мечката или при непосредствена опасност трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112 от безопасно място. Необходимо е да бъде посочено възможно най-точното местоположение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тодо живков
а по тошово време нямаше мечки нито вълци имаше домашни животни в изобилие
всяко село имаше овчарник сега овцете на снимка ги гледаме
важното е че има банани сега
Коментиран от #8
11:11 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Голям зор
11:17 16.10.2026
4 Трол
Коментиран от #5
11:18 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
11:22 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гробар
До коментар #1 от "тодо живков":Паметник на бай Тошо във всеки град. Много скоро. Навремето гонеха Бочаров, че се бил поклонил на бай Гошо ама сега като се замислиш прав е бил човекът.
11:25 16.10.2026
9 Юнака
Макс до 160 кила!
11:40 16.10.2026