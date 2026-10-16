Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Благоевград »
Мечка е забелязана над Зоокъта в Сандански

Мечка е забелязана над Зоокъта в Сандански

16 Октомври, 2026 11:09 470 9

  • мечка-
  • сандански-
  • зоокът-
  • безопасност-
  • община сандански

Община Сандански призова жителите и туристите временно да избягват района. За случая са уведомени екоинспекцията, горското стопанство и полицията

Мечка е забелязана над Зоокъта в Сандански - 1
Снимка: shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански. Община Сандански призова жителите и гостите на града временно да избягват разходките в района и да бъдат внимателни, съобщи бТВ.

За случая са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Държавното горско стопанство – Сандански и Районното управление на МВР в Сандански.

От общината съветват при среща с мечката хората да запазят спокойствие, да не бягат и да не правят резки движения. Не трябва да се приближават до животното, да го хранят или прогонват, както и да го снимат отблизо.

Ако мечката не се приближава, гражданите трябва бавно да се отдалечат встрани и да оставят свободен път на животното. При наличие на мечета не бива да се застава между тях и майка им. Родителите трябва да държат децата близо до себе си, а малките да вземат на ръце.

При повторно забелязване на мечката или при непосредствена опасност трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112 от безопасно място. Необходимо е да бъде посочено възможно най-точното местоположение.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тодо живков

    3 3 Отговор
    цялата държава стана за избягване не само сандански

    а по тошово време нямаше мечки нито вълци имаше домашни животни в изобилие

    всяко село имаше овчарник сега овцете на снимка ги гледаме

    важното е че има банани сега

    Коментиран от #8

    11:11 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Голям зор

    2 0 Отговор
    Алоооо туризма ще секне заради безконтролното внасяне на мечки,и после машини парите намаляха в туризма

    11:17 16.10.2026

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Трябва да се активира чл.4.

    Коментиран от #5

    11:18 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    1 0 Отговор
    Мечката е и в Черно море. Мечокът идва да вземе своето.

    11:22 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "тодо живков":

    Паметник на бай Тошо във всеки град. Много скоро. Навремето гонеха Бочаров, че се бил поклонил на бай Гошо ама сега като се замислиш прав е бил човекът.

    11:25 16.10.2026

  • 9 Юнака

    1 0 Отговор
    Оправям мечки по домовете!
    Макс до 160 кила!

    11:40 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове