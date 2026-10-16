Мечка е забелязана над Зоокъта в Сандански

Мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански. Община Сандански призова жителите и гостите на града временно да избягват разходките в района и да бъдат внимателни, съобщи бТВ.

За случая са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Държавното горско стопанство – Сандански и Районното управление на МВР в Сандански.

От общината съветват при среща с мечката хората да запазят спокойствие, да не бягат и да не правят резки движения. Не трябва да се приближават до животното, да го хранят или прогонват, както и да го снимат отблизо.

Ако мечката не се приближава, гражданите трябва бавно да се отдалечат встрани и да оставят свободен път на животното. При наличие на мечета не бива да се застава между тях и майка им. Родителите трябва да държат децата близо до себе си, а малките да вземат на ръце.

При повторно забелязване на мечката или при непосредствена опасност трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112 от безопасно място. Необходимо е да бъде посочено възможно най-точното местоположение.