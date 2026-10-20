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Жена, видяла отблизо мечката в Сандански: Видя ме, че съм слабичка и ме остави

Жена, видяла отблизо мечката в Сандански: Видя ме, че съм слабичка и ме остави

20 Октомври, 2026 09:58 908 19

  • мечка-
  • сандански-
  • зоокът-
  • лиляново-
  • дива природа

Мечката, забелязана край зоокъта в Сандански, все още не е открита

Жена, видяла отблизо мечката в Сандански: Видя ме, че съм слабичка и ме остави - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мечката, забелязана преди дни край зоокъта в Сандански, все още не е открита. Местната власт предупреди жителите и туристите да избягват района и да бъдат особено внимателни.

За две срещи с животното разказаха жители на Сандански пред bTV. Янка Самърджиева от Лиляново е видяла мечката на около пет метра от себе си.

„Мечката я видях на 5 метра от мен. Тя ме гледа и аз я гледам. Замръзнах и край“, разказа Самърджиева.

По думите ѝ животното започнало да слиза към нея, но не продължило приближаването. „Като ме видя, че съм слабичка – си вика, що да я ям тази жена. И ме остави“, каза жената.

В петък Мартин срещнал мечката, докато шофирал в района на зоокъта. Животното излязло от реката на няколко метра пред автомобила му.

„За да я изплаша, реших да дам газ и да свиря и тя тръгна по мен. След това, като видя, че не може да ме настигне, се изплаши и отиде нагоре към гората“, разказа Мартин. Той уточни, че не се е уплашил, защото е бил в колата.

Георги Каменаров, управител на зоокъта, каза, че мечката може да е усетила дивеча в района и да е слязла към местата, където има домашни животни. Според него липсата на храна вследствие на сушата също може да е причина животните да се приближават към населените места.

„Има леки притеснения, но сякаш тези дни нещата се успокоиха и отшумяха“, заяви Каменаров.

Кметът на Лиляново Костадин Николов каза, че хората в селото не са силно притеснени. По думите му ловци от района смятат, че мечката няма да остане в селото и вероятно вече се движи в гората.

Янка Самърджиева посъветва хората при среща с мечка да останат неподвижни и да не правят резки движения.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз съм слабичък

    4 2 Отговор
    Ама какъв голям черен дроб имам....

    10:00 20.10.2026

  • 2 Миришела си на сирене и ракия

    5 6 Отговор
    Затова е избягала в ужас.

    10:00 20.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    15 0 Отговор
    Мечката е търсела Прасето и Тиквата които за 15 години царуване се угоиха

    10:08 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гъдьо

    3 1 Отговор
    Янка Самърджиева как ще определи налегналите я Физиологични нужди след Срещата с Мечката

    10:21 20.10.2026

  • 9 Не се спряхте

    2 2 Отговор
    С тези зоокътове зоопаркове зоологически градини и други такива. То животното надушва дивеча и храната която им дават в зоокъта и затова слиза на там. Хората не могат да отидат по нивите си

    10:22 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ингилизова

    1 0 Отговор
    Аз съм противна 🐻🥳🤣👍

    10:27 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Видя те, че не ставаш.

    1 1 Отговор
    И те подмина.

    10:28 20.10.2026

  • 15 Анонимен

    1 2 Отговор
    Миризмата на чесън и лук отблъсква нападателите.Профилактично да се яде такава храна и тогава да се тръгне към планината.

    10:30 20.10.2026

  • 16 Язък !

    3 0 Отговор
    Таа мечка само по дебели си пада!
    Аз като видя слабички жени, веднага ги подгонвам!

    Коментиран от #17

    10:31 20.10.2026

  • 17 асенчо

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Язък !":

    И мустакати, баре 120 оки.

    Коментиран от #19

    10:34 20.10.2026

  • 18 14/88

    1 1 Отговор
    а една друга мечка напада слаби дьржави и пак не може ги бие

    ама що ме баннахтеИизтрихте бе, fukцuu.ру

    10:36 20.10.2026

  • 19 Ааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "асенчо":

    Като си ги изкъпем и обръснем, наиш ли кви мадами стават?!

    10:36 20.10.2026

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