Жена, видяла отблизо мечката в Сандански: Видя ме, че съм слабичка и ме остави

Мечката, забелязана преди дни край зоокъта в Сандански, все още не е открита. Местната власт предупреди жителите и туристите да избягват района и да бъдат особено внимателни.
За две срещи с животното разказаха жители на Сандански пред bTV. Янка Самърджиева от Лиляново е видяла мечката на около пет метра от себе си.„Мечката я видях на 5 метра от мен. Тя ме гледа и аз я гледам. Замръзнах и край“, разказа Самърджиева.
По думите ѝ животното започнало да слиза към нея, но не продължило приближаването. „Като ме видя, че съм слабичка – си вика, що да я ям тази жена. И ме остави“, каза жената.
В петък Мартин срещнал мечката, докато шофирал в района на зоокъта. Животното излязло от реката на няколко метра пред автомобила му.
„За да я изплаша, реших да дам газ и да свиря и тя тръгна по мен. След това, като видя, че не може да ме настигне, се изплаши и отиде нагоре към гората“, разказа Мартин. Той уточни, че не се е уплашил, защото е бил в колата.
Георги Каменаров, управител на зоокъта, каза, че мечката може да е усетила дивеча в района и да е слязла към местата, където има домашни животни. Според него липсата на храна вследствие на сушата също може да е причина животните да се приближават към населените места.
„Има леки притеснения, но сякаш тези дни нещата се успокоиха и отшумяха“, заяви Каменаров.
Кметът на Лиляново Костадин Николов каза, че хората в селото не са силно притеснени. По думите му ловци от района смятат, че мечката няма да остане в селото и вероятно вече се движи в гората.
Янка Самърджиева посъветва хората при среща с мечка да останат неподвижни и да не правят резки движения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И аз съм слабичък
10:00 20.10.2026
2 Миришела си на сирене и ракия
10:00 20.10.2026
3 Тик-Ток
10:08 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гъдьо
10:21 20.10.2026
9 Не се спряхте
10:22 20.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ингилизова
10:27 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Видя те, че не ставаш.
10:28 20.10.2026
15 Анонимен
10:30 20.10.2026
16 Язък !
Аз като видя слабички жени, веднага ги подгонвам!
Коментиран от #17
10:31 20.10.2026
17 асенчо
До коментар #16 от "Язък !":И мустакати, баре 120 оки.
Коментиран от #19
10:34 20.10.2026
18 14/88
ама що ме баннахтеИизтрихте бе, fukцuu.ру
10:36 20.10.2026
19 Ааа...
До коментар #17 от "асенчо":Като си ги изкъпем и обръснем, наиш ли кви мадами стават?!
10:36 20.10.2026