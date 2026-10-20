Жена, видяла отблизо мечката в Сандански: Видя ме, че съм слабичка и ме остави

Мечката, забелязана преди дни край зоокъта в Сандански, все още не е открита. Местната власт предупреди жителите и туристите да избягват района и да бъдат особено внимателни.

За две срещи с животното разказаха жители на Сандански пред bTV. Янка Самърджиева от Лиляново е видяла мечката на около пет метра от себе си.

„Мечката я видях на 5 метра от мен. Тя ме гледа и аз я гледам. Замръзнах и край“, разказа Самърджиева.

По думите ѝ животното започнало да слиза към нея, но не продължило приближаването. „Като ме видя, че съм слабичка – си вика, що да я ям тази жена. И ме остави“, каза жената.

В петък Мартин срещнал мечката, докато шофирал в района на зоокъта. Животното излязло от реката на няколко метра пред автомобила му.

„За да я изплаша, реших да дам газ и да свиря и тя тръгна по мен. След това, като видя, че не може да ме настигне, се изплаши и отиде нагоре към гората“, разказа Мартин. Той уточни, че не се е уплашил, защото е бил в колата.

Георги Каменаров, управител на зоокъта, каза, че мечката може да е усетила дивеча в района и да е слязла към местата, където има домашни животни. Според него липсата на храна вследствие на сушата също може да е причина животните да се приближават към населените места.

„Има леки притеснения, но сякаш тези дни нещата се успокоиха и отшумяха“, заяви Каменаров.

Кметът на Лиляново Костадин Николов каза, че хората в селото не са силно притеснени. По думите му ловци от района смятат, че мечката няма да остане в селото и вероятно вече се движи в гората.

Янка Самърджиева посъветва хората при среща с мечка да останат неподвижни и да не правят резки движения.