Мечка броди край Кресна

Специални капани се поставят в района на Кресна за улавянето на мечка, която многократно е забелязвана в близост до населени места. Изпълнителната агенция по горите организира операцията заедно с Държавното горско стопанство в Кресна, Министерството на вътрешните работи, WWF и Дирекция „Национален парк Пирин“.

Капаните са предназначени да уловят животното безопасно. След това мечката ще бъде упоена от специалисти и преместена в подходяща естествена среда, далеч от населени места. Там тя ще бъде освободена.

Как да реагират хората при среща

Мерките целят да ограничат риска от опасни срещи и да гарантират безопасността както на местните жители и посетителите, така и на самото животно. От Изпълнителната агенция по горите призовават хората да не се приближават до мечката, да не се опитват да я прогонват и да не предприемат самостоятелно улавяне.

„При среща с мечка хората трябва да запазят спокойствие, да се отдалечат бавно и при първа възможност да подадат сигнал на телефон 112“, призовават от Изпълнителната агенция по горите.

Към момента операцията е в етап на поставяне на капаните. За улавянето, преместването и освобождаването на мечката ще се погрижат специалистите, включени в акцията.