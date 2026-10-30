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Мечка броди край Кресна

Мечка броди край Кресна

30 Октомври, 2026 15:45 691 9

  • мечка-
  • кресна-
  • изпълнителна агенция по горите-
  • национален парк пирин-
  • wwf

Изпълнителната агенция по горите организира безопасното улавяне и преместване на животното

Мечка броди край Кресна - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специални капани се поставят в района на Кресна за улавянето на мечка, която многократно е забелязвана в близост до населени места. Изпълнителната агенция по горите организира операцията заедно с Държавното горско стопанство в Кресна, Министерството на вътрешните работи, WWF и Дирекция „Национален парк Пирин“.

Капаните са предназначени да уловят животното безопасно. След това мечката ще бъде упоена от специалисти и преместена в подходяща естествена среда, далеч от населени места. Там тя ще бъде освободена.

Как да реагират хората при среща

Мерките целят да ограничат риска от опасни срещи и да гарантират безопасността както на местните жители и посетителите, така и на самото животно. От Изпълнителната агенция по горите призовават хората да не се приближават до мечката, да не се опитват да я прогонват и да не предприемат самостоятелно улавяне.

„При среща с мечка хората трябва да запазят спокойствие, да се отдалечат бавно и при първа възможност да подадат сигнал на телефон 112“, призовават от Изпълнителната агенция по горите.

Към момента операцията е в етап на поставяне на капаните. За улавянето, преместването и освобождаването на мечката ще се погрижат специалистите, включени в акцията.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано иде до

    6 3 Отговор
    гоце Делчев да изяде Гюровица

    15:59 30.10.2026

  • 2 Зрител

    0 0 Отговор
    Единствено с НСО след "дебата" би отишла толкова далече въпреки, че снощи на тегло бе като хамсийка !

    16:01 30.10.2026

  • 3 Моряка

    5 2 Отговор
    Мечките почнаха да бродят навсякъде.Доказано е,че Путин ги праща.

    Коментиран от #4

    16:07 30.10.2026

  • 4 Понеже

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Моряка":

    Имали особен апетит към украинци.

    16:11 30.10.2026

  • 5 И ръмжи и крещи

    0 1 Отговор
    Викате, страшна работа!

    16:13 30.10.2026

  • 6 Читател

    3 0 Отговор
    Пак на време въпреки че е от преди 4 дена новината

    16:16 30.10.2026

  • 7 Дебат

    0 0 Отговор
    Всяка прилика е случайна!

    16:23 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивайло Мирчев

    3 0 Отговор
    Това е мечката на Путин.
    Трябва да акактивизираме член 5 на НАТО.

    16:41 30.10.2026

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