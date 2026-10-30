Мечка броди край Кресна

Специални капани се поставят в района на Кресна за улавянето на мечка, която многократно е забелязвана в близост до населени места. Изпълнителната агенция по горите организира операцията заедно с Държавното горско стопанство в Кресна, Министерството на вътрешните работи, WWF и Дирекция „Национален парк Пирин“.
Капаните са предназначени да уловят животното безопасно. След това мечката ще бъде упоена от специалисти и преместена в подходяща естествена среда, далеч от населени места. Там тя ще бъде освободена.
Как да реагират хората при среща
Мерките целят да ограничат риска от опасни срещи и да гарантират безопасността както на местните жители и посетителите, така и на самото животно. От Изпълнителната агенция по горите призовават хората да не се приближават до мечката, да не се опитват да я прогонват и да не предприемат самостоятелно улавяне.„При среща с мечка хората трябва да запазят спокойствие, да се отдалечат бавно и при първа възможност да подадат сигнал на телефон 112“, призовават от Изпълнителната агенция по горите.
Към момента операцията е в етап на поставяне на капаните. За улавянето, преместването и освобождаването на мечката ще се погрижат специалистите, включени в акцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано иде до
15:59 30.10.2026
2 Зрител
16:01 30.10.2026
3 Моряка
Коментиран от #4
16:07 30.10.2026
4 Понеже
До коментар #3 от "Моряка":Имали особен апетит към украинци.
16:11 30.10.2026
5 И ръмжи и крещи
16:13 30.10.2026
6 Читател
16:16 30.10.2026
7 Дебат
16:23 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ивайло Мирчев
Трябва да акактивизираме член 5 на НАТО.
16:41 30.10.2026