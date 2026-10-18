Мечката край зоокъта в Сандански още не е открита

Мечката, забелязана край зоокъта в Сандански, все още не е открита. Предупреждението към жителите и гостите на града временно да не се разхождат в района остава в сила, съобщи Общината.

Животното е забелязано на 16 октомври в района над зоокъта, близо до урбанизираната територия на Сандански. На следващия ден са извършени обходи в радиус от един километър около мястото, но мечката не е намерена и не са установени нови видими следи от присъствието ѝ.

Сигналите се подават на телефон 112

За случая са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Държавното горско стопанство – Сандански и Районното управление на МВР в града. Издирването ще продължи и през следващите дни, съобщи БНТ.

„Призоваваме гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район. При забелязване на мечката или непосредствена опасност подайте сигнал на телефон 112, като посочите възможно най-точно местоположението. Обадете се от безопасно място“, призоваха от Община Сандански.

При среща с животното хората не трябва да бягат, да викат или да правят резки движения. Не бива да го приближават, хранят, снимат или прогонват. Ако мечката не се приближава, препоръката е човекът бавно да се отдалечи встрани, като остави свободен път на животното.

От Общината съветват децата да бъдат държани близо до възрастните, а малките да бъдат вземани на ръце. Мечета не трябва да се приближават и човек никога не бива да застава между тях и майка им.

Източници: bntnews.bg, bta.bg