Възможни са смущения на електрозахранването в община Оряхово и части от гр.Мизия

Държавният системен електроенергиен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че до края на месец ноември ще извършва ремонтни дейности в свое съоръжение, което осигурява електрозахранването в община Оряхово и части от гр.Мизия, област Враца.

Поради ремонтните дейности са възможни смущения в електрозахранването в посочения район. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.