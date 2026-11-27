Ремонти и временна организация на движението остават в сила по няколко основни магистрали в страната. По АМ „Хемус“ между Каспичан и Шумен движението е двупосочно в едното платно заради асфалтиране, полагане на маркировка и ремонт на мостови съоръжения. В тунел „Топли дол“ в посока София автомобилите преминават двупосочно в платното към Варна, като ограничението е предвидено до 18 декември.

По АМ „Тракия“ се работи по канавки, водостоци и пътни знаци в участъци около Стара Загора, Сливен и Бургас. На места скоростта е ограничена до 100 км/ч, а при Кръстина в посока Бургас – до 90 км/ч заради нарушена настилка. Водачите трябва да следват временната сигнализация и да се движат с повишено внимание.

Ограничения по „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между Делян и Блатино се извършват почистване на дъждоприемни шахти и изсичане на храсти, като движението се регулира със знаци и сигналисти. По АМ „Марица“ в района на Свиленград и Капитан Андреево движението преминава от една лента в друга заради ремонт на дилатационни фуги. Там е въведено ограничение на скоростта до 50 км/ч, което е в сила до 22 декември.

Ограничения има и по първокласни и третокласни пътища. Сред посочените от АПИ участъци са пътят Нови пазар–Зайчино ореше, Козар Белене–Пордим, Кърджали и Драганово–Лясковец. По пътя Кърджали–Подкова движението е двупосочно в една лента заради асфалтиране, а по пътя Шопци се използва обход заради компрометирано мостово съоръжение.

Нормален трафик по границите

„Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове“, съобщава Гранична полиция. Изключение остава фериботната платформа Свищов–Зимнич, която временно не работи.

На границата с Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси и товарни автомобили.

Дъжд и сняг в планините

В планините времето е облачно с валежи от сняг, а под 1800–2000 метра валежите са от дъжд. Ще духа умерен и силен западно-югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса. На връх Ботев и Черни връх снежната покривка е 4 сантиметра.

Последната публикувана оперативна сводка на пожарната отчита 125 сигнала за произшествия за едно денонощие и 94 ликвидирани пожара. С преки материални щети са 23 пожара, като 13 са били в жилищни сгради, а шест – в превозни средства. Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, включително три при катастрофи. При пожарите са пострадали двама граждани.

Данните на МВР за пътнотранспортния травматизъм показват, че до края на октомври са регистрирани 5773 тежки катастрофи. Загинали са 413 души, а ранените са 7150. За същия период на 2025 г. тежките произшествия са били 5635, загиналите – 368, а ранените – 7017.

Източници: novinitebg.eu