Рязко застудяване, валежи и риск от заледявания се очакват по пътищата, предупреди Агенция „Пътна инфраструктура“. Сутрешните отрицателни температури ще създадат опасност от поледици, особено в проходите и високопланинските райони. Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември.

От АПИ призовават водачите да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, да използват подходящи гуми, да намалят скоростта и да спазват по-голяма дистанция. „Намалете скоростта предварително, спазвайте по-голяма дистанция и следете временната пътна сигнализация“, предупреждава пътната агенция.

Ограничения заради ремонти

От 23 до 27 ноември между 8:00 и 16:00 часа ще се променя организацията на движение в 19-километров участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Причината е премахване на крайпътна растителност и почистване на дъждоприемни шахти.

По АМ „Тракия“ в област Пловдив е ограничен достъпът до аварийната лента в платното за Бургас между 119-и и 136-и километър. Повишено внимание е необходимо и в участъка Ихтиман–Мирово заради ремонт на огражденията.

Ремонт на мостови съоръжения се извършва между Горно вършило и Долно вършило, а между Долна Василица и Долно вършило скоростта е ограничена до 100 км/ч заради полагане на пътна маркировка. По път I-5 в област Кърджали движението е в една лента в участъците Петелово–Кърджали, Загорско–Птичар и Островец–Върбен.

Ограничения остават и по път I-7 между Зимница и Веселиново, по път II-52 между Свищов и Ореш, както и по път III-208 между Провадия и Камен дял, където продължава частично асфалтиране.

Граници и планини

„Гранична полиция“ определя трафика по сухопътните гранични пунктове като нормален. Фериботната връзка Свищов–Зимнич обаче временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси и товарни автомобили.

Условията в планините са зимни. Очакват се дъжд в по-ниските части, сняг над 1800 метра, силен запад-северозападен вятър и рязко намаляване на видимостта. Планинската спасителна служба не е публикувала актуална лавинна информация за Витоша, Рила, Пирин и Стара планина. На Алеко е отчетена снежна покривка от 10 сантиметра, а на връх Ботев температурата е минус 8 градуса при умерен вятър и 2 сантиметра сняг.

Последни данни от пожарната и КАТ

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 100 сигнала и са ликвидирали 56 пожара. При 18 от тях са нанесени преки материални щети, а един човек е пострадал. Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи в транспортни средства.

Последният публикуван бюлетин за пътнотранспортната обстановка отчита 14 катастрофи с 16 ранени за денонощие и без посочени загинали. Пътна полиция приключи засиления контрол над товарни автомобили и автобуси, проведен в рамките на операция на ROADPOL до 22 ноември.