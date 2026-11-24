Части от София и село Герман ще останат без вода на 25 ноември заради монтаж на спирателни кранове и строително-ремонтни дейности. Прекъсванията са планирани от „Софийска вода“.

„Гърдова глава“

В местността „Гърдова глава“ водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 19:00 часа. Засегнат е районът между улиците „Панчарица“, „Бойна слава“, „Иван Багрянов“, „Добри Божилов“, „Студен кладенец“, „Ботко войвода“, „Клек“ и „Сребриста липа“.

Ако строително-ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Панчарица“ при кръстовището с ул. „Манол Тодоров“.

Село Герман

В село Герман водата ще бъде спряна от 09:30 до 21:30 часа по ул. „Градина“ в участъка от ул. „Боне Хаджибонев“ до ул. „Хан Аспарух“.

При ремонт, който продължи над 12 часа, водоноска ще бъде разположена на ул. „Градина“ при кръстовището с ул. „Дружба“. От „Софийска вода“ посочват, че дейностите трябва да подобрят управлението на водопроводната мрежа и да ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите жители могат да получат информация на телефон 0800 121 21 или да следят развитието на теренните дейности чрез Виртуалния информационен център на дружеството.