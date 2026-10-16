Градушка с размер на лешник удари Старосел

Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел. Ледените зърна са се изсипали за кратко, но на места са побелили улици и дворове.

Кметът на селото е потвърдил пред БНТ за природното явление. По информация на медията то е преминало бързо, но е изненадало местните жители с интензивността си.

Към момента няма данни за сериозни поражения или за значителни материални щети. Не е съобщено за пострадали хора.

Кадри от градушката са публикувани в социалните мрежи.