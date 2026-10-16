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Градушка с размер на лешник удари Старосел

Градушка с размер на лешник удари Старосел

16 Октомври, 2026 14:35 569 5

  • градушка-
  • старосел-
  • хисаря-
  • пловдив-
  • щети

Ледените зърна побелиха на места улици и дворове в селото. Засега няма данни за сериозни поражения

Градушка с размер на лешник удари Старосел - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел. Ледените зърна са се изсипали за кратко, но на места са побелили улици и дворове.

Кметът на селото е потвърдил пред БНТ за природното явление. По информация на медията то е преминало бързо, но е изненадало местните жители с интензивността си.

Към момента няма данни за сериозни поражения или за значителни материални щети. Не е съобщено за пострадали хора.

Кадри от градушката са публикувани в социалните мрежи.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня под Коня

    4 0 Отговор
    Да ме праска градушка, само тия маникюри да не драскат горе на снимката....

    14:41 16.10.2026

  • 2 Гошката

    3 0 Отговор
    Това е суграшица

    14:51 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    1 0 Отговор
    Реколтата пострадала ли е?

    15:00 16.10.2026

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