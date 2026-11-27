Бащата на починалия 6-годишен Ангел постави под въпрос безпристрастността на новия директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ д-р Калин Калинов. Причината е, че Калинов е работил в пловдивската клиника „Медикус Алфа“, където през април 2025 г. детето почина след стоматологична манипулация под обща анестезия.

„Нека обществото си зададе въпроса дали той е правилният човек, който ще санкционира оттук нататък болниците и ще проверява и „Медикус Алфа“, и останалите болници“, заяви Георги Райчев пред bTV.

Калинов обясни, че е започнал работа в медицинския център през май 2026 г. на 4-часов трудов договор за консултативни прегледи в доболничната помощ. По думите му той не е работил в болничната част на лечебното заведение.

„Моят ангажимент е да бъда безпристрастен, това е моят морален ангажимент и не бих си и помислил да прикривам каквито и да е обстоятелства за едно дете“, каза д-р Калин Калинов.

Назначена е нова проверка

На 27 ноември новият директор е назначил планова проверка в „Медикус Алфа“. Това е станало на фона на острите реакции на семейството на Ангел към избора му за ръководител на Медицинския надзор.

„Ако той беше на високо морално ниво и искаше да заема такива позиции, нямаше да отиде точно в болница, която е уличена, че работи без разрешителни“, заяви Райчев. Той допълни, че според него установените нарушения и извършените манипулации без разрешение са неоспорим факт.

Министерството на здравеопазването посочи, че наказателното производство за клиниката е от компетентността на прокуратурата и съда. От ведомството заявиха, че д-р Калинов не е участвал в дейностите, за които са констатирани нарушения, няма отношение към случая с Ангел и не е сред лицата, на които са повдигнати обвинения.

Делото за смъртта на детето вече започна

На 9 ноември 2026 г. в Окръжния съд в Пловдив започна делото за смъртта на Ангел. Подсъдими са двама анестезиолози и стоматолог. Според обвинението медицинските специалисти са допуснали нарушения при лечението на детето в „Медикус Алфа“.

Паралелно с наказателното дело продължава и спорът за разрешението за лечебна дейност на клиниката. Върховният административен съд остави в сила спирането на предварителното изпълнение на заповедта за отнемане на разрешението, след като беше представен риск от неплатежоспособност и фалит на лечебното заведение. Решението е от 12 ноември 2026 г. и не подлежи на обжалване.

Делото по същество за отнемането на разрешението предстои в Апелативния съд в Пловдив.

Източници: btvnovinite.bg, mediapool.bg, trafficnews.bg