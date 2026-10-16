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Градушка и проливен дъжд затрудниха трафика във Великотърновско
  Тема: Трафик

Градушка и проливен дъжд затрудниха трафика във Великотърновско

16 Октомври, 2026 19:42 436 1

  • градушка-
  • проливен дъжд-
  • великотърновско-
  • джулюница-
  • път софия варна

Бурята побеля улиците и автомобилите в лясковското село Джулюница. По първоначални данни няма сериозни щети

Градушка и проливен дъжд затрудниха трафика във Великотърновско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Градушка и проливен дъжд преминаха през Великотърновско в късния следобед. Буреносният облак е засегнал района на лясковските села край Велико Търново, както и Севлиево.

Най-силно явлението се е усетило в лясковското село Джулюница. За кратко улиците, къщите и паркираните автомобили са побелели от градушката. „Валежът беше толкова интензивен, че за броени минути настилката, къщите и паркираните автомобили побеляха напълно“, съобщи NOVA в описание към кадрите от мястото.

По първоначални данни няма нанесени сериозни материални щети и няма информация за пострадали хора. Размерът на евентуалните поражения може да бъде уточнен след огледи в засегнатите населени места.

Интензивният валеж обаче е затруднил трафика. Пътните настилки в региона са мокри и хлъзгави, а по главния път София – Варна са се образували колони и задръствания в района на село Шереметя. Шофьорите са били принудени да се движат с повишено внимание заради намалената видимост и хлъзгавия асфалт.

Източници: nova.bg


Велико Търново / България
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