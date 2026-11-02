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Училищата във Варна няма да учат на 3 ноември

Училищата във Варна няма да учат на 3 ноември

2 Ноември, 2026 22:09 463 8

  • варна-
  • неучебен ден-
  • лошо време-
  • проливен дъжд-
  • училища

Решението е взето заради очакваното усложняване на времето и проливните валежи в града

Училищата във Варна няма да учат на 3 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всички училища на територията на община Варна ще бъдат неучебни на 3 ноември заради очакваното усложняване на метеорологичната обстановка. Решението е взето от местната власт след постоянен контакт с Министерството на образованието и науката.

От МОН съобщиха, че официалната информация от общината е постъпила след 17:30 ч. Според министерството сигналите от Варна показват реален риск ученици, родители и учители да не бъдат уведомени навреме при промяна в организацията на учебния процес. Затова е преценено денят да бъде „изцяло неучебен за целия град“.

Близо 77 литра дъжд за шест часа

Между 8 и 14 ч. на 2 ноември във Варна са паднали близо 77 литра дъжд на квадратен метър, показват данни на Националния институт по метеорология и хидрология. Според прогнозата на метеоролозите на 3 ноември се очакват сходни валежи.

По разпореждане на кмета Благомир Коцев до обяд на 3 ноември трябва да бъдат взети необходимите мерки за подготовка на града. Три екипа ще дежурят през нощта, а за следващия ден са осигурени осем екипа, включително с изнесени дежурства.

Източници: novini.bg


Варна / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 само в колхозните блата

    2 0 Отговор
    училищата учат...

    22:13 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬🫶🇺🇦

    6 1 Отговор
    Зимата училищата ще плащат по-скъпо парно благодарение на КЕВР, Радев и Йотова.

    Коментиран от #6, #7

    22:24 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Няма проблеми

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬🫶🇺🇦":

    Печалбата от Боташ ще компенсира това.

    22:31 02.11.2026

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