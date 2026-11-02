Училищата във Варна няма да учат на 3 ноември

Всички училища на територията на община Варна ще бъдат неучебни на 3 ноември заради очакваното усложняване на метеорологичната обстановка. Решението е взето от местната власт след постоянен контакт с Министерството на образованието и науката.

От МОН съобщиха, че официалната информация от общината е постъпила след 17:30 ч. Според министерството сигналите от Варна показват реален риск ученици, родители и учители да не бъдат уведомени навреме при промяна в организацията на учебния процес. Затова е преценено денят да бъде „изцяло неучебен за целия град“.

Близо 77 литра дъжд за шест часа

Между 8 и 14 ч. на 2 ноември във Варна са паднали близо 77 литра дъжд на квадратен метър, показват данни на Националния институт по метеорология и хидрология. Според прогнозата на метеоролозите на 3 ноември се очакват сходни валежи.

По разпореждане на кмета Благомир Коцев до обяд на 3 ноември трябва да бъдат взети необходимите мерки за подготовка на града. Три екипа ще дежурят през нощта, а за следващия ден са осигурени осем екипа, включително с изнесени дежурства.

Източници: novini.bg