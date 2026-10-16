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Пеканов: 660 евро е почти максимумът за минималната заплата

Пеканов: 660 евро е почти максимумът за минималната заплата

16 Октомври, 2026 18:12 1 407 17

  • минимална заплата-
  • атанас пеканов-
  • доходи-
  • бюджет-
  • синдикати

Според вицепремиера горната граница по новия механизъм е 670 евро. Окончателното решение за размера от 2027 г. все още не е взето

Пеканов: 660 евро е почти максимумът за минималната заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предложената минимална работна заплата от 660 евро е близо до максимума, който допуска новият механизъм за определяне на възнаграждението. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред bTV. По думите му горната граница е 670 евро, а разговорите за окончателния размер продължават.

„Ние сме почти на максимума. Максимумът е 670, сега сме на 660“, каза Пеканов.

Спорът за механизма

Вицепремиерът защити промяната на досегашния автоматичен механизъм за определяне на минималната заплата. Според него бизнесът многократно е възразявал срещу този подход, а нарастващите разходи за труд са сред причините българската икономика да губи конкурентоспособност.

Пеканов заяви още, че увеличенията на възнагражденията през предходните години са компенсирали изоставането им спрямо поскъпването на живота. Той обаче подчерта, че по-високата минимална заплата води до увеличение и на други плащания, които са обвързани с нея, което увеличава разходите за държавата.

Окончателното решение предстои

По думите на вицепремиера предложението за 660 евро е направено при бюджетни ограничения и наличие на свръхдефицит. Той заяви, че правителството е направило възможното в тези рамки, но окончателният размер все още е предмет на разговори.

Синдикатите не приемат предложението. КНСБ и КТ „Подкрепа“ вече са изразили несъгласие с определянето на минимална заплата от 660 евро. Пеканов определи като нормално синдикатите да настояват за повече средства за своите членове и увери, че възнаграждението продължава да се увеличава.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всички които

    6 3 Отговор
    подкрепяме ПБ искаме минимума защото сме съпричастни

    18:16 16.10.2026

  • 2 Анонимен

    7 2 Отговор
    ОСТАВКА НА БКП ВРЕДИТЕЛИТЕ И СЪД ЗА ВАС САБОТАЖНИЦИТЕ ОТКЪДЕ ПАРИ ЗА ВАСИЗМАМНИЦИ СЪД ЗА ВАС

    18:16 16.10.2026

  • 3 Колко взимаш ти бре ла.но

    15 2 Отговор
    Оставка на това смешно правителството

    18:17 16.10.2026

  • 4 Истината

    7 1 Отговор
    Най-съществената разлика между свободния работник и работният „добитък“ е правото на отказ. Добитъкът няма избор при кого да служи и каква да бъде дажбата му.
    Следователно, заплата, която позволява развитие, е тази, която ти дава излишък – както финансов (спестявания), така и времеви (свободно време). Този излишък е горивото за свободата. Ако няма излишък, системата наистина се дегенерира до модерен икономически феодализъм.
    Грешката на системата: Проблемът става реален, когато пазарът на труда спре да бъде свободен и конкурентен. Ако в един град има само един голям завод (монопсон) и никакви други алтернативи или работодателите се сговорят да предлагат сходни по размер заплати, работодателят има силата да свали заплатите до нивото на биологичното оцеляване. Тогава работниците биват третирани като животни, защото цената на тяхното напускане е гладът. Те са хванати в капан. Това, което ни отличава от животните, не е необходимостта да ядем, да имаме подслон и да се възпроизвеждаме биологично – тези нужди са общи. Отличава ни стремежът към автономност и смисъл.

    Затова в икономическата философия „справедливата заплата“ не е тази, която те държи жив, за да работиш, а тази, която ти осигурява икономическа независимост. Тя трябва да ти позволи в един момент да спреш да бъдеш просто наемен работник и да станеш господар на собственото си време. Ако една икономическа система не позволява това на трудолюбивите хора, тя е морално компрометирана.

    Коментиран от #10

    18:20 16.10.2026

  • 5 Анонимен

    9 1 Отговор
    ПАРИ ИМА ЗА ТЕЗИ ЧЕРВЕНИ ИЗМАМНИЦИ НАЛИ ЗАТОВА ЗАГРАБИХА ВЛАСТТА ОСТАВКА И РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВАС НО ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ЗА САБОТАЖИТЕ ЗА КРАЖБИТЕ ЗА ИМАМИТЕ ЗА ДИКТАТУРАТА ЗА ЕДНОЛИЧНОТОМЕСИЙСТВО

    18:22 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    14 1 Отговор
    Защо не поживееш с 660 евро месечно бе, келеш

    18:27 16.10.2026

  • 8 Ами

    8 1 Отговор
    В Румъния колко е бе,некадърник!??

    18:34 16.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор
    Поне ... 666 ... да го бяхте докарали🫪

    18:49 16.10.2026

  • 10 Сър Мастър Бейтс

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Много добре написано. Проблемът е, че капиталистическата система има нужда от добитък, който да е подтиснат и да произвежда блага за една малка група хора. Тези хора никога няма да допуснат добитъка да е финансово независим и съответно свободен.

    18:55 16.10.2026

  • 11 Е как бе?

    7 0 Отговор
    Нали Радев се пеняваше ,че край на евтиния труд???? С 660 ли е края , мършаци???

    19:15 16.10.2026

  • 12 батвесо

    6 1 Отговор
    Подхвърлят ли ни някоя директива от ЕС, нашите веднага козируват и хукват да я изпълняват. Още ме е яд за карането на фарове, дето в много други държави го няма. А сега що се правят, че не са чували за директивата, според която МРЗ трябва да е 50% от минималната?

    Коментиран от #14, #17

    19:28 16.10.2026

  • 13 Смешник

    3 0 Отговор
    ..пич, що се качваш на ПРОДЪНЕНА ЛОДКА....

    19:51 16.10.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "батвесо":

    Я пак ❗ МРЗ да е 50% от минималната🤔❗

    Коментиран от #15

    20:21 16.10.2026

  • 15 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":

    Искаш е да каже от средната

    21:15 16.10.2026

  • 16 Маринов

    0 0 Отговор
    БОЖЕ
    Какви НИЩОЖЕСТВА
    които
    НЕ Стават
    и за ЧЕП за ЗЕЛЕ
    Стоят
    Начело
    на Държавата ни!

    00:31 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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