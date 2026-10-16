Машинният вот ще се отчита с флаш памет и хартиен протокол

Гласовете от машинното гласуване на президентските избори ще се отчитат чрез данните от машинния протокол, записани във флаш паметта на устройството, и чрез отразяването им в хартиения протокол на секционната избирателна комисия. Официален ще бъде резултатът, генериран от машината в края на изборния ден.

„Официалният резултат е този от машината“, заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова пред bTV. Данните от машинния протокол ще се сверяват с информацията, извлечена от флаш паметта, в изчислителните центрове и районните избирателни комисии.

Разписките ще служат за контрол

След всеки вот машината ще отпечатва контролна разписка, която избирателят трябва да провери и да пусне в урната за машинно гласуване. Този път върху разписката няма да се поставя печат.

Секционните комисии ще преброяват контролните разписки, но това преброяване няма да замества машинния протокол. Данните от него ще се вписват в отделно приложение и ще служат за проверка на отчетения от устройството резултат. При разминаване Централната избирателна комисия ще преценява необходимите действия за всяка конкретна секция.

Къде ще има машинно гласуване

Машини ще бъдат използвани във всички секции с най-малко 300 избиратели. Изключения са подвижните секции, лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализирани институции, плавателните съдове под български флаг, както и определени секции извън страната. В секциите с под 300 избиратели ще се гласува с хартиени бюлетини.

В секциите с над 780 избиратели ще има по две машини, за да могат двама души да гласуват едновременно. Преди началото на изборния ден комисията ще стартира устройствата с индивидуален ПИН код и ще отпечата нулев отчет, който удостоверява, че в тях няма предварително записани гласове.

При повреда се преминава към хартия

Ако машина спре да работи, секционната комисия първо ще потърси техническа помощ от доставчика „Сиела Норма“. За поддръжката в страната и чужбина ще бъдат ангажирани около 3000 техници.

При невъзможност проблемът да бъде отстранен районната избирателна комисия ще бъде уведомена и след нейно решение гласуването ще продължи с хартиени бюлетини. Във всяка секция ще има и резерв от хартия, равен на 10% над броя на избирателите. На предходните избори през април от строя са излезли 103 машини, или около 1% от устройствата, посочи Балова-Цветкова.

Ако заради непреодолима повреда в края на изборния ден машината не може да отпечата машинен протокол, резултатът ще се установява чрез преброяване на контролните разписки. Това е изрично предвидено в решението на ЦИК за организацията на машинното гласуване.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bta.bg