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Частични избори за кметове се провеждат на 14 места
  Тема: Избори

Частични избори за кметове се провеждат на 14 места

18 Октомври, 2026 06:58 838 5

  • частични избори-
  • кметове-
  • полски тръмбеш-
  • мало конаре-
  • местни избори

Жителите на Полски Тръмбеш избират общински кмет, а в още 13 населени места гласуват за кметове на кметства. При нужда вторият тур ще бъде на 25 октомври

Частични избори за кметове се провеждат на 14 места - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Частични избори за кметове се провеждат в 14 населени места в страната. Жителите на Полски Тръмбеш избират общински кмет, а в останалите 13 населени места гласуват за кметове на кметства. Изборите са насрочени с укази на президента и са включени в календара на Централната избирателна комисия.

Вотът за кмет на община се провежда само в Полски Тръмбеш. В общината има и избор за кмет на кметство Масларево. Частични избори има още в Мало Конаре, община Пазарджик, Малки Вършец, община Севлиево, Царева ливада, община Дряново, Обител, община Омуртаг, Съдийско поле, община Нова Загора, Трапоклово, община Сливен, Рудник, община Долни чифлик, Яворово, община Стара Загора, Токачка, община Крумовград, Малорад, община Борован, Драгомъж, община Исперих, и Искрец, община Своге.

Защо се стигна до нов вот

В Полски Тръмбеш изборите са предсрочни след прекратяването на мандата на Георги Чакъров, който е избран за депутат. До частичния вот в Токачка се стигна след смъртта на досегашния кмет Мухамед Мустафа Имам в края на юли. В Обител правомощията на кмета Исмет Ереджебов са прекратени предсрочно.

В Мало Конаре изборите се провеждат по предварително насрочения график. Общинската избирателна комисия е заличила регистрацията на независимия кандидат Дончо Борисов Цървуланов след представен акт за смърт, удостоверяващ кончината му на 7 октомври.

Възможен втори тур

Ако в някое от местата не бъде избран кмет на първия тур, вторият тур е насрочен за 25 октомври. Той ще съвпадне с изборите за президент и вицепрезидент, но двата вида вот ще се организират като отделни изборни производства. ЦИК посочва: „При евентуален втори тур на частичните избори на 25 октомври 2026 г. се прилагат правилата за частичните избори за кметове.“

Източници: bta.bg


България
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