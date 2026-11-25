Благомир Коцев обжалва решението на Общинската избирателна комисия във Варна, с което на 23 ноември бяха прекратени предсрочно пълномощията му като кмет. Жалбата е внесена на 24 ноември чрез ОИК до Административния съд във Варна. В нея се иска решението да бъде отменено, както и да бъде спряно предварителното му изпълнение до окончателното приключване на спора.

ОИК-Варна прие решението с 20 гласа „за“ и 6 „против“ от 26 присъствали членове. Комисията анулира и удостоверението на Коцев за избран кмет от местните избори през 2023 г. Като основание беше посочено установено, според ОИК, неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.

Спорът е за отпуските по време на задържането

Проверката започна по два сигнала, подадени на 3 и 4 ноември 2025 г. Те са свързани с отпуските, които Коцев е ползвал по време на задържането си през миналата година. Комисията е изследвала отсъствията му и правните основания за тях, преди да приеме, че е налице хипотезата за предсрочно прекратяване на мандата.

Защитата оспорва този извод. В жалбата се твърди, че отсъствието е било свързано със задържането и ползването на отпуск, а не с отказ на кмета да изпълнява задълженията си. Посочват се и процесуални нарушения, сред които липса на уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможност Коцев да се запознае с доказателствата и да изложи позицията си пред комисията.

„Във Варна беше извършен преврат“, заяви Коцев след решението на ОИК. Председателят на комисията Велин Жеков отхвърли твърденията за натиск и каза, че след гласуването членове на ОИК са получили заплахи.

Няма да има частични избори при потвърдено отстраняване

Решението на ОИК е с предварително изпълнение, но Административният съд във Варна все още трябва да се произнесе по искането за спирането му. Това е първата непосредствена съдебна стъпка по казуса. След решението на административния съд спорът може да стигне и до Върховния административен съд.

Ако отстраняването бъде потвърдено, във Варна няма да се проведат частични местни избори, тъй като до края на мандата остава по-малко от една година. В този случай Общинският съвет трябва да избере заместник-кмет или общински съветник, който да изпълнява функциите на кмет до редовните местни избори през есента на 2027 г. Кога ще бъде направен този избор, все още не е обявено.

Отделно продължава и наказателното производство

Казусът с мандата е отделен от наказателното дело срещу Коцев. През август Апелативният съд във Варна върна на прокуратурата обвинителния акт срещу него и още четирима обвиняеми. Съдът прие, че обвинението за участие в престъпно сдружение не съдържа достатъчно конкретни данни за времето, начина на постигане на съгласието и действията на всеки от обвиняемите. Това решение не представлява произнасяне по вината им.

По отделно дело, по което Коцев е обвинен в опит съзнателно да сключи неизгодна сделка като областен управител, разпоредителното заседание е насрочено за 11 декември във Варненския окръжен съд. На него се разглеждат въпроси по допустимостта на обвинението, доказателствата и хода на процеса.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, varna24.bg