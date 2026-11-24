Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избран кмет. Решението е взето на 23 ноември с 20 гласа „за“ и шест „против“ при 26 присъстващи членове. То е с предварително изпълнение.

Процедурата е свързана със сигнали за отпуските на Коцев по време на задържането му през 2025 г. ОИК приема, че той е отсъствал без законово основание повече от един месец и прилага чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Председателят на комисията Велин Жеков съобщи, че е имало и предложение да не бъде установявано нарушение, но то не е получило необходимото мнозинство.

Коцев ще обжалва

Благомир Коцев има седемдневен срок от обявяването на решението, за да го оспори пред Административния съд във Варна. След това делото може да стигне до Върховния административен съд.

Жалбата сама по себе си не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго. Това означава, че съдебното обжалване няма автоматично да възстанови правомощията на Коцев, докато не бъде постановен съдебен акт за спиране или отмяна на предварителното изпълнение.

Във видеоизявление Коцев заяви: „Във Варна тази вечер беше извършен преврат“. Той свърза решението с политически и икономически интереси в града и потвърди, че ще го обжалва. Тези твърдения не са установени като факти в решението на ОИК.

Политически реакции

От „Продължаваме промяната“ определиха прекратяването на мандата като „ответен удар на задкулисието“ и обявиха, че ще обжалват решението. Партията заяви, че формалният повод са отпуските на кмета, но оспори начина, по който е направена правната преценка.

„Да, България“ също определи случая като опит за заличаване на избора на варненци. От формацията посочиха, че по време на задържането Коцев е използвал платен отпуск, но дните не са били достатъчни за целия период, и заявиха, че окончателната преценка предстои да бъде направена от съда.

Кой ще управлява Варна

Ако съдът потвърди прекратяването на мандата, частични избори за кмет няма да има, тъй като до края на мандата през есента на 2027 г. остава по-малко от една година. В този случай Общинският съвет трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет.

По закон това трябва да бъде един от заместник-кметовете, а ако няма назначен заместник-кмет, кандидатурата се прави от общински съветник. Избраният временно изпълняващ длъжността ще управлява Варна до встъпването на новоизбрания кмет след редовните местни избори.

Източници: bta.bg, news.bg, bnrnews.bg