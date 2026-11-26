Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че общински съветници често са му казвали „Разбери се с шефа“, когато е търсел подкрепа за определено решение. Той направи коментара в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му Общинският съвет във Варна е силно фрагментиран и формирането на мнозинство е трудно. „Трябва всички бизнеси в града да имат възможност да общуват с администрацията, но не трябва да се прекрачва границата, когато те имат привилегия пред останалите“, заяви Коцев.

Той каза, че във Варна е имало нужда от публично осветяване на процесите и влиянията в местната власт. Според него опити за натиск винаги е имало, но не се е поддавал и е оповестявал случаите, когато натискът е ставал твърде силен.

Коцев разказа и за разговор с човек с прякор Дънката, който му заявил: „Дали ще бъдеш свален, зависи само от теб“. Кметът потвърди, че е разговарял и с бизнесмена Марин Митев от ТИМ. Той уточни, че разговорите му са били насочвани от партийни лидери във Варна.

„Преки заплахи към мен няма. Действията, които виждаме срещу мен, са атаки“, каза Коцев. Като примери той посочи отстраняването си от поста и палежа на семейното им заведение.

Съдът спря предварителното изпълнение

Кметът заяви, че зад отстраняването му със сигурност има бизнес интереси, но допусна и политически мотиви. Според него този ход може да се отрази на местните избори.

В отделно развитие Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението за прекратяване на мандата му. Така Коцев може да продължи да изпълнява функциите си, докато съдът разглежда спора по същество. Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Казусът се развива на фона на решение на Общинската избирателна комисия във Варна за прекратяване на пълномощията на Коцев. Според публикуваната информация до него се е стигнало след сигнали, свързани с използването на отпуск през 2025 и 2026 г.

Натискът около кмета се развива паралелно и с други спорове, свързани със семейния му бизнес. През май две шатри към комплекс „Хоризонт“ в Морската градина изгоряха. Полицията започна проверка, а директорът на Областната дирекция на МВР във Варна заяви, че експертиза трябва да установи дали става дума за умишлен палеж.

Източници: marica.bg, news.bg