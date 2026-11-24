Варна няма да провежда частични избори за кмет, ако решението за прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев влезе в сила. Това заяви пред БНР юристът и експерт по изборно право Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия.

По думите му причината е, че решението на Общинската избирателна комисия – Варна е взето през последната година от мандата на кметовете и общинските съвети. В този случай законът не предвижда частичен вот, а избор на временно изпълняващ длъжността кмет.

Решението може да бъде обжалвано

„В случая това няма как да се случи, защото навлязохме в последната една година преди изтичането на мандата на кметовете и общинските съвети“, обясни Андреев.

Решението на ОИК – Варна все още не е влязло в сила. То може да бъде оспорено в 7-дневен срок пред Административния съд във Варна, а след това съдебният акт може да бъде обжалван пред Върховния административен съд.

До окончателното произнасяне правомощията на кмета трябва да бъдат възложени на някой от заместник-кметовете със съответна заповед. Ако решението остане в сила, Общинският съвет – Варна ще трябва да определи временно изпълняващ длъжността кмет.

Сигналите са от лятото на 2025 г.

Андреев постави въпрос защо ОИК се е произнесла едва година по-късно по сигнали, свързани с действията на Благомир Коцев. През ноември 2025 г. комисията е поискала от общината допълнителни доказателства за командировки и заповеди за заместване.

„Не може да се държат на трупчета сигнали, които са от близо една година от последното произнасяне“, каза експертът. Според него комисията е трябвало незабавно да разгледа жалбите и да приеме решение, за да могат подателите на сигналите да получат отговор, а засегнатото лице да защити правата си.

Андреев определи произнасянето като незаконосъобразно заради последиците за избирателите. По думите му, ако решението е било взето по-рано, във Варна е можело да се проведат частични избори и гражданите да изберат кмет, който да управлява общината.

Източници: novini.bg