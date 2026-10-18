Новини
България »
Всички градове »
Пламен Димитров: Регулаторите и правителството не успяха да постигнат обещаното ограничаване на поскъпването

Пламен Димитров: Регулаторите и правителството не успяха да постигнат обещаното ограничаване на поскъпването

18 Октомври, 2026 17:49 354 9

  • пламен димитров-
  • регулатори-
  • правителство-
  • ограничаване-
  • поскъпване

Механизмът за определяне на минималната работна заплата е договорен за следващите години, заяви президентът на КНСБ

Пламен Димитров: Регулаторите и правителството не успяха да постигнат обещаното ограничаване на поскъпването - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настояват за минимална работна заплата от 690 евро и предлагат увеличение на възнагражденията с 10%. Защо синдикатите не успяха да убедите финансовия министър Гълъб Донев?

"Разговорът все още не е приключил. Проведохме доста срещи, което също трябва да бъде отчетено. Последната среща в петък, преди нашия протестен митинг, завърши с ангажимент сметките да бъдат преразгледани. Сумата от 660 евро, която се предвижда, не е окончателното предложение. Тоест вратата по тази тема остава отворена", това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Междувременно механизмът за определяне на минималната работна заплата е договорен за следващите години, заяви Димитров.

"Чух коментари, че сме се отказали от договореното. Това не е така. Не сме отстъпили от нищо, което сме договорили, но за 2027 г. този механизъм е неприложим, тъй като вече сме в края на бюджетния процес. Процедурата започва още през май, както е разписано в наредбата и в закона за изменение на Кодекса на труда", посочи гостът.

"Що се отнася до конкретната сума, действително по стария механизъм минималната работна заплата трябваше да достигне този размер и хората отдавна го очакват. Всяка различна сума се възприема като неприемлива", добави той.

Това обаче е само една от причините за исканията на КНСБ. По думи на Димитров минималната работна заплата трябва да нарасне с 10%, за да се доближи поне малко до ценовите равнища.

"Малката потребителска кошница, която наблюдаваме ежемесечно от миналата година, включва 21 от най-необходимите продукти. По наши данни средната им цена, проследявана в магазините в 81 общини в страната, се е увеличила с над 9%. Това отново е осреднена стойност. Всички виждаме необичайно високите цени, които ежедневно се появяват на пазара", каза президентът на КНСБ.

Той изрази мнение, че ръстът на цените е станал изключително труден за овладяване.

"Регулаторите и правителството не успяха да постигнат обещаното ограничаване на поскъпването. Очевидно това е много трудно, ако не и почти невъзможно. Следователно единствената оставаща възможност е поскъпването да бъде компенсирано чрез увеличаване на доходите, така че покупателната способност на хората поне частично да се възстанови и да се доближи до предишните си нива", посочи Димитров.

Той заяви, че необходимите средства за исканията на КНСБ се раняват на около 350 млн. евро
"При очакван размер на държавния бюджет от близо 60 млрд. евро ние говорим за допълнителни около 350 млн. евро. Убедени сме, че тези средства могат да бъдат намерени, и вече сме посочили конкретни мерки за това“, заяви Пламен Димитров.

"Като цяло обаче предвидените мерки се очаква да осигурят около 1,1 млрд. евро допълнителни приходи. Имаме конкретни предложения, които вече сме представили на финансовия министър. Те показват откъде могат да бъдат осигурени допълнителни приходи", добави той.

За подценения икономически растеж
Според Димитров Министерството на финансите традиционно подценява икономическия растеж.

"Това не се отнася само за настоящото правителство – подобна практика се наблюдава и през предходни години. Когато се установи, че икономиката е произвела повече от първоначално очакваното, това означава и по-висока база за данъчни и осигурителни приходи. Така се стига до преизпълнение на приходите спрямо планираното, посочи още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Позорът Радев

    6 2 Отговор
    Каквото обеща на олигархията го изпълнява неотклонно

    17:51 18.10.2026

  • 2 Мафията мисли само далаверата

    5 1 Отговор
    Пламен Димитров: Регулаторите и правителството не успяха да постигнат обещаното ограничаване на поскъпването
    -;-
    Мафията си е била замислила как да ни направи 2-но по-бедни!

    17:52 18.10.2026

  • 3 само питам

    4 2 Отговор
    абе някой знае ли тоя пламенчо 35 години какво е работил и откъде взема заплата?

    17:55 18.10.2026

  • 4 нормално

    5 1 Отговор
    Ами така е с правителство на фигурант.....

    17:56 18.10.2026

  • 5 Проблема Е В Ефективността и !

    3 0 Отговор
    Ефикасността На Твърде раздутия Щат !

    В различните Ведомства !

    Което Не позволява !

    Този Коефициент !

    Да Бъде Повишен !

    С Настоящия Изкуствен Интелект !

    Заложен От Българската !

    Образователна Система !

    17:56 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МАРШ БЕЗДАРНИЦИ

    2 0 Отговор
    "Пламен Димитров: Регулаторите и правителството не успяха да постигнат обещаното ограничаване на поскъпването"

    АМИ КАТО НЕ СА УСПЕЛИ ДА СЕ ОМИТАТ ДО ЕДИН. ЗА КАКВО СА НИ САМО ДА ГИ ХРАНТУТИМ ЛИ ? ЩОМ НЕ СТАВАТ МАРШ ОТ ХРАНИЛКАТА И ДА ИДВАТ СЛЕДВАЩИТЕ И АКО ТЕ НЕ СТАВАТ И ТЕ МАРШ ДОКАТО ДОЙДАТ ТАКИВА КОИТО ЩЕ НАПРАВЯТ НЕЩО ПО ВЪПРОСА.

    18:00 18.10.2026

  • 8 Мен ме касае защо

    1 0 Отговор
    Костя К. се страхува от народната любов, та коментарите под изцепките му са забранени?

    Коментиран от #9

    18:03 18.10.2026

  • 9 И откъде пари за реклама,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мен ме касае защо":

    като не е върнал субсидиите?

    18:04 18.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол