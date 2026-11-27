Българите не искат нови парламентарни избори, но подкрепата към кабинета ще зависи от решенията му през следващите месеци. Според проучване на „Тренд“ 53% от анкетираните одобряват правителството, докато половината не желаят предсрочен вот. Нови избори подкрепят 26%.

Социологът Евелина Славкова обясни пред Euronews България, че привидното разминаване между оценката за кабинета и нежеланието за нови избори е резултат от натрупаната умора след продължителната политическа нестабилност. По думите ѝ обществото не иска отново да остане без редовно управление, дори когато е критично към действията му.

Цените и бюджетът са основните изпитания

„Търпението на хората не е безкрайно“, предупреди Евелина Славкова.

Пред кабинета предстоят трудни месеци заради високите цени и увеличаващите се комунални разходи през зимата. Като сериозно изпитание Славкова посочи и бюджета, особено след общественото недоволство и протестите около предишния финансов план.

Според социолога подкрепата за управляващите в момента е в относително плато. Тя обаче може да се промени в зависимост от действията на кабинета. Сред положителните политически развития Славкова открои смяната на Висшия съдебен съвет, за която е било необходимо мнозинство от 160 гласа.

Недоволството не води автоматично до подкрепа за опозицията

В електоралните нагласи „Прогресивна България“ запазва значителна преднина пред ГЕРБ, а „Продължаваме промяната“ изпреварва „Демократична България“. Славкова свързва повишената подкрепа за „Продължаваме промяната“ с активността на Асен Василев и с разпознаването на Андрей Гюров като част от формацията.

При „Възраждане“ се отчита ръст от около два процентни пункта. Според социолога той идва от разочаровани избиратели на „Прогресивна България“. Славкова подчерта, че недоволните от кабинета не се прехвърлят автоматично към опозицията, а често се отказват да гласуват, защото не виждат убедителна алтернатива.

Предстоящите местни избори ще бъдат важен тест за всички политически сили. Те ще покажат дали „Прогресивна България“ може да превърне националната си подкрепа в устойчиво присъствие на местно ниво, както и дали опозиционните партии ще успеят да излъчат общи кандидати и да изградят коалиции.

Комуникацията остава слабата страна на кабинета

Като един от основните проблеми на управлението Славкова посочи комуникацията с обществото. Според нея решенията често не се обясняват достатъчно ясно, което води до напрежение и последващи отстъпления. Като пример тя посочи казуса с личните асистенти.

По темата за подкрепата за Украйна социологът заяви, че България трябва да поддържа баланс като член на Европейския съюз, Шенген и еврозоната, но едновременно с това да обяснява ясно за какво се предоставя помощта. „Комуникация, разказ и честност“ са според нея условията, от които ще зависи дали кабинетът ще задържи доверието на избирателите.

Източници: euronews.bg