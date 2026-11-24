„Прогресивна България“ запазва подкрепата на около една трета от гласуващите, ако парламентарните избори се проведат сега. Това показва национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено от социолога Добромир Живков.

ГЕРБ-СДС е втора политическа сила с 12%. „Продължаваме промяната“ получава около 10%, а „Демократична България“ – 9,4%. По думите на Живков трите формации са в рамките на статистическата грешка и при евентуален вот могат да разменят позициите си.

„Възраждане“ и ДПС са с подкрепа между 4% и 5%, което ги оставя близо до парламентарната бариера. Делът на колебаещите се избиратели е 12,3%. Според Добромир Живков почти една четвърт от избирателите търсят алтернатива на настоящите политически формации, но засега не я откриват сред парламентарно представените партии.

Правителството остава с повече неодобрение

Проучването отчита признаци на стабилизиране на политическата обстановка след президентските избори. Доверието към правителството обаче остава в негативната част на скалата – 36% одобрение срещу 41% неодобрение.

Живков коментира, че кабинетът вероятно достига ядрото на твърдата си подкрепа. Премиерът запазва минимално положителен нетен рейтинг, като доверието към него е с един процентен пункт по-високо от недоверието. Персоналното доверие към министър-председателя е 38% и вече е почти изравнено с недоверието.

В общата картина на политическите лидери няма съществени размествания. По-сериозен спад в доверието е отчетен към лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Оценки за „Тракия“, търговските вериги и бюджета

60% от анкетираните смятат, че трагедията на автомагистрала „Тракия“ е била използвана за политически цели. В изследването е включена и оценка на искането на ГЕРБ за оставка на правителството след инцидента. Според Живков „този политически ход категорично не печели одобрението на обществото“.

В спора с търговските вериги 53% от българите са на мнение, че институциите защитават интересите на потребителите. Около 20% смятат, че държавата целенасочено атакува търговските вериги.

Бюджетът остава едно от основните изпитания пред кабинета. 60% от участниците в проучването смятат, че той може да бъде по-щадящ за финансовото състояние на домакинствата и по-добре да защитава доходите им от инфлацията.

Според Добромир Живков именно приемането на бюджета ще бъде сериозно изпитание за правителството през следващите седмици на фона на икономическите притеснения и очакваното затрудняване на финансовото положение на домакинствата.

Проучването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. То е проведено сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14–22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.

Източници: btvnovinite.bg