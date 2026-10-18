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Кристалина Георгиева: Не харчете пари, които нямате

Кристалина Георгиева: Не харчете пари, които нямате

18 Октомври, 2026 19:29 359 11

  • кристалина георгиева-
  • мвф-
  • бюджетен дефицит-
  • българска икономика-
  • изкуствен интелект

Управляващият директор на МВФ коментира бюджета на България, дефицита и рисковете пред световната икономика

Кристалина Георгиева: Не харчете пари, които нямате - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Не харчете пари, които нямате.“ Това е посланието на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева към управляващите в България. В интервю за предаването „120 минути“ на bTV тя коментира бюджета на страната, световната икономика, енергийната криза и влиянието на изкуствения интелект върху растежа и пазара на труда.

По думите на Георгиева МВФ прогнозира световен икономически растеж от 3,1% за тази година. Зад тази прогноза обаче стоят две противоположни тенденции.

„Едната е енергийният шок - дърпа растежа надолу. Другата са инвестициите в изкуствен интелект - качват растежа нагоре“, обясни тя.

Според Георгиева сравнително малък брой държави повишават прогнозите си за растеж заради участието си в развитието на изкуствения интелект. По-голямата група страни е изправена пред понижени очаквания, тъй като не е достатъчно интегрирана в тази индустрия и зависи от вноса на петрол и природен газ.

Рисковете пред световната икономика

Георгиева предупреди, че инфлацията продължава да бъде проблем, а високата задлъжнялост ограничава възможностите на редица държави. Тя определи световната икономика като зависима от един основен двигател.

„Виждаме една световна икономика, която е стъпила на един крак - изкуствения интелект. Ако има разочарование, ако някой дръпне стола, ние можем да се окажем в трудно положение“, заяви тя.

Прогнозите на фонда се основават на допускания за развитието на конфликтите и възстановяването на корабоплаването. При нова ескалация в Близкия изток или в други конфликтни региони икономическите последици могат да бъдат по-тежки от заложените в основния сценарий.

Европа е намалила зависимостта си от руския петрол и природния газ след 2022 г., но остава уязвима към високите енергийни цени. Според Георгиева проблемите на Европейския съюз включват незавършената интеграция на единния пазар, по-ниската производителност на труда и изоставането от САЩ в областта на изкуствения интелект.

Тя посочи, че улесняването на инвестициите, по-ефективният общ пазар на труда и интегрирането на енергийните системи могат да подобрят конкурентоспособността на Европа. По думите ѝ това би намалило цените на енергията с повече от 10%.

Предупреждение за българския бюджет

По отношение на публичните финанси Георгиева отчете положителна промяна в намеренията на правителството. Според нея кабинетът има воля да предложи бюджет, при който дефицитът да бъде намален до 3% през следващите две години.

„Има положително развитие. Правителството има волята да предложи бюджет, в който дефицитът следващите две години да падне до 3%. Тоест намаляваме харченето на пари, които ги нямаме“, посочи Георгиева.

Тя обаче предупреди, че мерките за повишаване на приходите изглеждат предимно еднократни, а планът за ограничаване на разходите не е достатъчно ясен. За устойчиво намаляване на дефицита, по думите ѝ, са нужни постоянни и системни приходи, които да осигурят буфери при бъдещи икономически сътресения.

Георгиева призова инвестициите, които могат да повишат производителността на труда, да не бъдат засегнати при съкращаването на разходите. Тя отбеляза, че доходите в България продължават да растат, но това не е съпроводено със съответно увеличение на производителността.

„У нас заплатите растат, което е много хубаво нещо, но проблемът е, че растат, без да расте производителността на труда“, подчерта тя.

На въпрос дали МВФ настоява България да се откаже от плоския данък Георгиева отговори, че фондът не поставя конкретно такова изискване. Тя призова правителството да преразгледа данъчната си политика, като подчерта, че решението е в неговите ръце.

Според Георгиева намаляването на дефицита не трябва да се основава единствено на временни мерки. Тя свърза възможността за по-висок жизнен стандарт с изграждането на силна икономика, основана на висока производителност на труда.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    6 1 Отговор
    Вие потомствените десарски комуненца пари винаги ще имате. Какво си се загрижила за робите.

    19:33 18.10.2026

  • 2 Демон

    5 1 Отговор
    Много антипатично и нагло същество, алчно до безкрай.

    19:34 18.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд валутен фонд и сега ни се подиграват.

    19:35 18.10.2026

  • 4 Яшар

    4 0 Отговор
    Ти сега ли се сети ,пари не се харчат от СВ криза 2008 г насам ,ама вие алчните подведохте хората по света ...както ти за.к.опа тикв.ата

    19:37 18.10.2026

  • 5 пффф

    5 0 Отговор
    Добре ве бабче , то най лесно е да не харчиш пари когато нямаш и то благодарение на такива като тебе.

    19:37 18.10.2026

  • 6 пффф

    4 0 Отговор
    Скръстила ръце в знак на пирамида , какво друго да очакваш

    19:39 18.10.2026

  • 7 Ами

    5 0 Отговор
    Само не разбрахме, с кого се конкурира световната икономика.
    И какво значение има ръстът.
    Не е ли по-важно, по-вече хора да живеят по-добре.

    19:40 18.10.2026

  • 8 Оня под Коня

    2 0 Отговор
    Мрак. Пещера. На Тавана виси (краката горе, главата надолу ) Батман. Питат го от какво най много го е страх, от Пингвина, Жената Котка... Той отвърнал: От диария.

    19:40 18.10.2026

  • 9 Оня под Коня

    2 0 Отговор
    Тая отрепа рибата... Време е да я изгоним!!!

    19:41 18.10.2026

  • 10 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Лесно и е на тази стара баба , ръси акъл има много милиони и не и пука за територията.

    19:42 18.10.2026

  • 11 Робот

    0 0 Отговор
    Който държи пари в банка си играе с огъня..!

    19:43 18.10.2026

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