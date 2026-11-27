Правителството е овладяло темпа на бюджетния дефицит, а проектобюджетът за 2027 г. предвижда намаляване на дефицита, оптимизация на разходите и запазване на социалните плащания. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“.

Той коментира метафората на премиера Румен Радев за „камиона по нанадолнището“, използвана при представянето на бюджета.

„Факт е, че с предложения бюджет за 2027 година ясно показахме, че е овладяна скоростта на камиона“, заяви Ангелов.

По думите му финансовата рамка предвижда едновременно ограничаване на разходите, запазване на социалните плащания и намаляване на дела на разходите спрямо брутния вътрешен продукт. Ангелов не посочи конкретен размер на заложения дефицит в изказването си.

Спорът за евентуалната глоба

Ангелов определи като несправедлива евентуалната глоба от Европейската комисия заради свръхдефицита. Според него методиката е била променена в последния момент.

„Когато променяме правилата на играта по време на срещата, не е най-удачният вариант“, каза той.

Заместник-председателят на парламента заяви още, че дефицитът не е натрупан за няколко месеца, а е резултат от решения на предишни правителства и парламенти. Той отхвърли обвинението, че управляващите се оправдават с предишните кабинети, и посочи, че правителството е подготвяло бюджета при ограничено време и тежко състояние на публичните финанси.

На 24 ноември Европейската комисия препоръча България да бъде санкционирана за неизпълнение на препоръките по процедурата за свръхдефицит. Според информацията на БНТ евентуалната глоба може да достигне 0,02% от БВП за всяко шестмесечие, докато страната не предприеме необходимите корективни действия.

Какво показват данните за 2027 г.

Есенната прогноза на Европейската комисия предвижда дефицитът на България да достигне 5% от БВП през 2026 г., преди временно да се понижи до 4% през 2027 г. Комисията свързва очакваното намаление основно с приходни мерки, включително данъчни промени, докато разходите за пенсии и отбрана ще продължат да оказват натиск върху бюджета.

Ангелов защити и икономическата политика на правителството във външнополитически контекст. Той заяви, че България води балансирана и прагматична политика, която позволява едновременно да разчита на европейско финансиране, да привлича инвестиции и да отстоява позицията си по войната в Украйна.

Като пример той посочи петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Европейската комисия обаче съобщи, че е одобрила частично искането за 1,82 млрд. евро. В предварителната оценка са признати за изпълнени 53 от 59 етапа и цели, а за шест е започнала процедура, която може да доведе до пропорционално намаляване на сумата.

По останалите теми Ангелов заяви, че разговорите между парламентарните формации за избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет са били необходими заради изискването за конституционно мнозинство. Той отрече да разполага с информация, че представители на други политически сили в Общинската избирателна комисия във Варна са се ориентирали към „Прогресивна България“.

Източници: bntnews.bg, nova.bg