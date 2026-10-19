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Патриарх Даниил оглавява литургията в Рилския манастир

Патриарх Даниил оглавява литургията в Рилския манастир

19 Октомври, 2026 06:10 555 3

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  • свети йоан рилски-
  • патриарх вартоломей-
  • православна църква

Богослужението за празника на свети Йоан Рилски започва в 09:00 часа. В него ще участва и Вселенският патриарх Вартоломей

Патриарх Даниил оглавява литургията в Рилския манастир - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Патриарх Даниил ще оглави празничната патриаршеска света литургия в Рилския манастир по повод храмовия празник на светата обител. Богослужението започва в 09:00 часа, а в него ще участва и Вселенският патриарх Вартоломей. Това е кулминацията на честванията, посветени на преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

19 октомври е денят, в който Българската православна църква почита своя небесен покровител. Тази година празникът е свързан и с две годишнини – 1150 години от предполагаемото рождение на светеца и 1080 години от неговото успение.

Двамата патриарси ще служат в Рилската света обител

Според официалната програма на Българската патриаршия празничното богослужение е съборна патриаршеска света литургия. След посещението си в София патриарх Вартоломей ще се включи в честванията в Рилския манастир, където се пазят мощите на свети Йоан Рилски.

„Утре ще имаме възможността да се поклоним на великия светец на България и на цялото Православие, свети Йоан Рилски, в неговия манастир“, заяви патриарх Вартоломей при посещението си у нас.

Ден по-рано двамата предстоятели взеха молитвено участие в тържествено богослужение в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София. В словото си патриарх Даниил определи честванията като възможност за общо отбелязване на паметта на свети Йоан Рилски и на духовното наследство, което свързва православните църкви.

Засилени мерки за сигурност

В района на Рилския манастир са въведени засилени мерки за сигурност и е увеличено полицейското присъствие заради очакваното присъствие на патриарсите и други архиереи. Празникът традиционно събира множество поклонници от България и чужбина.

Източници: struma.com, viaranews.com, hristianstvo.bg


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    4 0 Отговор
    литургия на гръцки в Рилския манастир, срам за данаил

    06:25 19.10.2026

  • 2 Гориил

    4 0 Отговор
    Даниил се моли с врага на Русия.Иска ли да се скарва с Руската православна църква?

    Коментиран от #3

    06:33 19.10.2026

  • 3 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    щом сервилничи значи подкрепя разкола в Украинската православна църква

    06:37 19.10.2026

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