Патриарх Даниил оглавява литургията в Рилския манастир

Патриарх Даниил ще оглави празничната патриаршеска света литургия в Рилския манастир по повод храмовия празник на светата обител. Богослужението започва в 09:00 часа, а в него ще участва и Вселенският патриарх Вартоломей. Това е кулминацията на честванията, посветени на преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

19 октомври е денят, в който Българската православна църква почита своя небесен покровител. Тази година празникът е свързан и с две годишнини – 1150 години от предполагаемото рождение на светеца и 1080 години от неговото успение.

Двамата патриарси ще служат в Рилската света обител

Според официалната програма на Българската патриаршия празничното богослужение е съборна патриаршеска света литургия. След посещението си в София патриарх Вартоломей ще се включи в честванията в Рилския манастир, където се пазят мощите на свети Йоан Рилски.

„Утре ще имаме възможността да се поклоним на великия светец на България и на цялото Православие, свети Йоан Рилски, в неговия манастир“, заяви патриарх Вартоломей при посещението си у нас.

Ден по-рано двамата предстоятели взеха молитвено участие в тържествено богослужение в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София. В словото си патриарх Даниил определи честванията като възможност за общо отбелязване на паметта на свети Йоан Рилски и на духовното наследство, което свързва православните църкви.

Засилени мерки за сигурност

В района на Рилския манастир са въведени засилени мерки за сигурност и е увеличено полицейското присъствие заради очакваното присъствие на патриарсите и други архиереи. Празникът традиционно събира множество поклонници от България и чужбина.

Източници: struma.com, viaranews.com, hristianstvo.bg