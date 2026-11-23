Светият синод на Българската православна църква ще се събере на извънредно заседание днес следобед, за да определи наместник на Ловчанската епархия. Очаква се временното ръководство да бъде поверено на един от митрополитите на съседните епархии.

Наместникът ще управлява епархията до избора на нов митрополит. Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември на 76 години след кратко боледуване. В началото на ноември той е бил приет във Военномедицинската академия в София.

Поклонението ще бъде в Ловеч

Поклонението пред митрополит Гавриил ще се състои днес от 16:00 до 20:00 часа в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. Със заповед на кмета Страцимир Петков в града е обявен тридневен траур.

В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ ще бъде отслужена света литургия за празника на храма. По време на богослужението ще има молитва за покойния Ловчански митрополит.

„Погребението на митрополит Гавриил ще бъде във вторник.“

Това е казал българският патриарх Даниил. Подробностите за опелото и погребението се очаква да бъдат определени от Светия синод.

Изборът на нов митрополит ще продължи около три месеца

След определянето на наместник ще започне процедурата за избор на нов Ловчански митрополит. Първоначално ще бъде изготвен списък с кандидати, след което ще се проведе гласуване на два етапа.

Свещениците и миряните в Ловчанската епархия ще изберат двама кандидати. Окончателното решение ще бъде взето от Светия синод. Процедурата продължава около три месеца, като изборът се очаква в началото на 2027 година.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg