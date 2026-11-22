Президентът Илияна Йотова изрази почит към Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 76-годишна възраст. Тя определи духовника като човек с мъдри слова и блага усмивка, стремял се да насърчава у хората вяра, смирение и любов към Бога и към ближния.

„Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква“, написа Йотова. Тя посочи, че митрополит Гавриил е учил децата да бъдат добри и милосърдни хора, а сред материалното му наследство за Ловеч открои катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Ловчанският митрополит е починал след лечение във Военномедицинската академия от остър панкреатит. Роден е през 1950 г. като Цветан Динев, приема монашество през 1979 г., а през 1986 г. става предстоятел на българската църква в Москва. По-късно е ръкоположен за Макариополски епископ и избран за Ловчански митрополит.

Гавриил два пъти е достигал до тройката кандидати за български патриарх — през 2013 г., когато е избран Неофит, и през 2024 г., когато Българската православна църква е оглавена от патриарх Даниил. В Светия синод митрополитът дълги години е ръководил Културно-просветния отдел и е работил за въвеждането на предмет, свързан с религията, в българското училище.

След кончината му патриарх Даниил заяви, че Църквата е загубила един от своите стожери. Тялото на митрополит Гавриил трябва да бъде положено за поклонение в синодалния параклис, а Светият синод да определи датата и часа на опелото и погребението, както и наместника на овдовялата Ловчанска епархия.