Поклонението пред Ловчанския митрополит Гавриил ще бъде в понеделник, 23 ноември, от 16:00 до 20:00 часа в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. Това съобщиха от Ловчанската епархия.

Митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване. По-рано през деня миряни и духовници се поклониха пред него в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София.

Светият синод решава за опелото и погребението

Опелото и погребението ще бъдат уточнени от Светия синод. За 23 ноември е насрочено извънредно заседание, на което ще бъдат определени денят и часът на църковните ритуали, както и наместникът на овдовелия Ловчански епархийски престол.

По думите на българския патриарх Даниил „най-вероятно опелото ще бъде във вторник в Ловеч“. Окончателното решение обаче трябва да бъде взето от Светия синод на извънредното му заседание.

С кончината на митрополит Гавриил Ловчанската епархия остава без свой епархийски архиерей до избора на негов наследник. До определянето на нов митрополит епархията ще бъде ръководена от наместник, когото също ще посочи Светият синод.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg