Изтича срокът за гласуване с подвижна кутия

Изтича срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на вот в изборно помещение. Заявленията могат да бъдат подадени до 19 октомври включително.

Допълнителната възможност се отнася за хора, които не са подали заявление до първоначалния срок – 10 октомври 2026 г., и чието увреждане е възникнало или е било установено след тази дата. Централната избирателна комисия напомня:

„Има допълнителна възможност до 19 октомври, когато увреждането е възникнало или е установено след първоначалния срок.“

Какво трябва да направят избирателите

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. При подаване в този допълнителен срок трябва да бъде представен документ, издаден от ТЕЛК или НЕЛК. ЦИК уточнява, че възможността важи само ако в съответното населено място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Това означава, че подаването на заявление само по себе си не е достатъчно, ако в населеното място няма създадена подвижна секция. При изпълнени условия избирателят се вписва в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Вотът е на 25 октомври

Гласуването с подвижна избирателна кутия е предвидено за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. Подвижните секционни избирателни комисии се назначават от районните избирателни комисии, като крайният срок за това е бил 14 октомври.

Източници: cik.bg