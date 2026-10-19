Слави Трифонов: #АзсъмИваМихайлова

Първо искам да благодаря на всички хора, познати и непознати, които днес ми честитиха рождения ден по всякакъв начин. Благодаря ви, вие сте смисълът.

Разбира се, аз мразя рождените си дни, така че към нещата, които са по-важни от мен. А по-важна от мен е Ива Михайлова, българката, чиято съдба вълнува и българи, и македонци.

И понеже предполагам, че не знаете историята на нейната катастрофа, ще ви я опиша набързо. Ива Михайлова пътува сама в колата си, прибирайки се от София, пътувайки към Щип. Между Кочани и Щип, в срещуположната лента, полиция спира и проверява. В колата зад спряната от полицията кола пътуват строителни работници, които бързат, за да поправят вилата на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. Тъй като бързат и колата пред тях спира, шофьорът има избор: или да се удари в спрялата кола, или да навлезе в насрещното. Той избира да влезе в насрещното и удря колата на Ива Михайлова отпред, от нейната страна. В резултат на удара и вследствие на факта, че колата на работниците е претоварена с лайсни, боя и строителни материали, един от работниците загива, а Ива Михайлова е тежко ранена и контузена.

Сами разбирате, че правителството в Северна Македония, бидейки такова, каквото е, е силно мотивирано да изкара Ива Михайлова виновна. Заради вилата на Тимчо Муцунски, разбира се, и претоварената по тази причина кола, и несъобразената скорост на работниците. Само че Ива Михайлова е напълно невинна и е жертва както на катастрофата, така и на позорните, интригантски и мръсни намерения на северномакедонското правителство. Ето защо е толкова важно, че Ива Михайлова се прибра в България, защото само България и ние, българите, можем да я защитим.

Ето например утре в България пристига един друг висш северномакедонски чиновник с невероятно и мъжкарско име - министърът на здравеопазването Сашо Клековски. Въпросният Клековски вчера даде интервю в северномакедонските медии и каза, че утре щял да дойде в България, за да провери Ива Михайлова дали наистина е болна и да разгледа нейните медицински документи.

Мили ми Клековски, скъпи Сашо, ние живеем в свободна страна, в която властва законът, и не може, защото на тебе ти е хрумнало, да идваш и да проверяваш който и да било българин къде се намира и какво е здравословното му състояние. Нито можеш да разглеждаш лични документи и здравния статус на български граждани, защото на теб така ти е скимнало!

Така че ела в България, виж се с някой друг, поклони се на костите на цар Самуил, пий една студена вода и се прибирай по живо, по здраво.