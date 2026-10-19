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Слави Трифонов: #АзсъмИваМихайлова

Слави Трифонов: #АзсъмИваМихайлова

19 Октомври, 2026 07:34 522 10

  • слави трифонов-
  • #азсъмивамихайлова-
  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • кочани-
  • съд

Правителството в Северна Македония, бидейки такова, каквото е, е силно мотивирано да изкара Ива Михайлова виновна. Заради вилата на външния министър Тимчо Муцунски

Слави Трифонов: #АзсъмИваМихайлова - 1
Снимка: Фейсбук
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Първо искам да благодаря на всички хора, познати и непознати, които днес ми честитиха рождения ден по всякакъв начин. Благодаря ви, вие сте смисълът.

Разбира се, аз мразя рождените си дни, така че към нещата, които са по-важни от мен. А по-важна от мен е Ива Михайлова, българката, чиято съдба вълнува и българи, и македонци.

И понеже предполагам, че не знаете историята на нейната катастрофа, ще ви я опиша набързо. Ива Михайлова пътува сама в колата си, прибирайки се от София, пътувайки към Щип. Между Кочани и Щип, в срещуположната лента, полиция спира и проверява. В колата зад спряната от полицията кола пътуват строителни работници, които бързат, за да поправят вилата на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. Тъй като бързат и колата пред тях спира, шофьорът има избор: или да се удари в спрялата кола, или да навлезе в насрещното. Той избира да влезе в насрещното и удря колата на Ива Михайлова отпред, от нейната страна. В резултат на удара и вследствие на факта, че колата на работниците е претоварена с лайсни, боя и строителни материали, един от работниците загива, а Ива Михайлова е тежко ранена и контузена.

Сами разбирате, че правителството в Северна Македония, бидейки такова, каквото е, е силно мотивирано да изкара Ива Михайлова виновна. Заради вилата на Тимчо Муцунски, разбира се, и претоварената по тази причина кола, и несъобразената скорост на работниците. Само че Ива Михайлова е напълно невинна и е жертва както на катастрофата, така и на позорните, интригантски и мръсни намерения на северномакедонското правителство. Ето защо е толкова важно, че Ива Михайлова се прибра в България, защото само България и ние, българите, можем да я защитим.

Ето например утре в България пристига един друг висш северномакедонски чиновник с невероятно и мъжкарско име - министърът на здравеопазването Сашо Клековски. Въпросният Клековски вчера даде интервю в северномакедонските медии и каза, че утре щял да дойде в България, за да провери Ива Михайлова дали наистина е болна и да разгледа нейните медицински документи.

Мили ми Клековски, скъпи Сашо, ние живеем в свободна страна, в която властва законът, и не може, защото на тебе ти е хрумнало, да идваш и да проверяваш който и да било българин къде се намира и какво е здравословното му състояние. Нито можеш да разглеждаш лични документи и здравния статус на български граждани, защото на теб така ти е скимнало!

Така че ела в България, виж се с някой друг, поклони се на костите на цар Самуил, пий една студена вода и се прибирай по живо, по здраво.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти си по скоро

    4 3 Отговор
    славуцана блеефска

    Коментиран от #7

    07:41 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кукузел

    4 2 Отговор
    Бе и си остана чалга-политик.

    07:43 19.10.2026

  • 4 Умен

    8 0 Отговор
    Хайде стига с тоя популизъм.Нито си Ива Михайлова,нито си такъв голям родолюбец. ВСИЧКИ ТЕ ЗНАЕМ КАКВО ПРЕДСТОВЛЯВАЩ.
    Тази също не е цвете за мирисане.

    07:44 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Разрушителят

    3 0 Отговор
    на паметници и лошият човек Трифонов няма право на поздравления! Бог да ги съди за деянията му! Лицемер!

    07:49 19.10.2026

  • 7 Прав си!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ти си по скоро":

    Слави е слуга на двамата Угоени и Дебели екземпляра. Той е по гнусен и от Борисов и Пеевски взети заедно.

    07:49 19.10.2026

  • 8 Ха мит ха ни мит

    0 0 Отговор
    Тоя кога си смени пола?

    07:51 19.10.2026

  • 9 Шопен

    0 0 Отговор
    В случай, че всичко изнесено е така - Подкрепям!

    07:51 19.10.2026

  • 10 Хаха

    0 0 Отговор
    Ти не си Ива, ти си Славуца, с нетрадиционна ориентация! Няма друга логика на 60 лазерника да си без семейство...
    И не ни пробутвай пропагандата за "македонските българи" баща и дъщеря, които станали такива, само и само да отърват наказателно преследване в Северна Македония, а не от "любов" към България...

    07:53 19.10.2026

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