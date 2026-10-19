Запрянов: България трябва да има специализирана антидрон система

България трябва да има специализирана система за противодействие на дронове, която да обединява откриване, проследяване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати. Това заявява Атанас Запрянов на фона на зачестилите инциденти с дронове и нарастващите рискове за сигурността в Черно море.

Темата отново излезе на преден план след ударите по търговски кораби в близост до българските и румънските брегове. На 13 октомври МВР съобщи, че страната има нужда от модерни антидрон системи, които да могат да работят съвместно с румънските власти. Главният секретар на МВР Любомир Николов и директорът на „Гранична полиция“ Антон Златанов посочиха, че подобна защита ще изисква значително финансиране, вероятно и по линия на Европейския съюз.

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България разполага с отделни системи

В момента България има отделни средства за противодействие на дронове, но те не представляват цялостна национална система. През август Министерството на отбраната съобщи пред БНТ, че две антидрон системи на американската компания „Аксон“ вече са доставени в страната. С тях работи Военна полиция.

Сухопътните войски са тествали една българска и една американска система. Технологиите могат да засичат цели чрез оптични сензори и радиочестотен анализ, а след това да въздействат върху управлението на дрона, включително да го принудят да се приземи или да се върне към оператора.

Тези способности обаче са предназначени за охрана на конкретни обекти. Те не осигуряват автоматично покритие на цялата територия или на морската граница.

Четири типа системи се подготвят за разработване

Още през октомври 2025 г. Запрянов съобщава в парламентарната комисия по отбрана, че са изготвени технически задания за четири типа антидрон системи. Идеята е прототипите да бъдат разработени от български технологични компании, а след това да бъдат произвеждани от местната отбранителна индустрия.

„Няма средство, което да е панацея срещу всички типове дронове. Стената от дронове ще бъде система от системи“, заявява Запрянов.

По думите му проектът трябва да включва различни средства за наблюдение, откриване и противодействие, тъй като малките дронове, апаратите на ниска височина и по-бързите реактивни безпилотни системи поставят различни изисквания.

България планира да финансира част от модернизацията на противовъздушната и антидрон отбраната чрез европейския механизъм SAFE. В публично известните планове са включени както закупуване на готови системи, така и участие на български производители.

До момента не е обявен конкретен срок за изграждане на единна национална антидрон система. Потвърдено е, че отделни системи вече са доставени, докато по-широката концепция за свързването им в обща защита все още се развива.

Източници: mediapool.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg