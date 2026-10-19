Запрянов: България трябва да има специализирана антидрон система

България трябва да има специализирана система за противодействие на дронове, която да обединява откриване, проследяване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати. Това заявява Атанас Запрянов на фона на зачестилите инциденти с дронове и нарастващите рискове за сигурността в Черно море.
Темата отново излезе на преден план след ударите по търговски кораби в близост до българските и румънските брегове. На 13 октомври МВР съобщи, че страната има нужда от модерни антидрон системи, които да могат да работят съвместно с румънските власти. Главният секретар на МВР Любомир Николов и директорът на „Гранична полиция“ Антон Златанов посочиха, че подобна защита ще изисква значително финансиране, вероятно и по линия на Европейския съюз.
България разполага с отделни системи
В момента България има отделни средства за противодействие на дронове, но те не представляват цялостна национална система. През август Министерството на отбраната съобщи пред БНТ, че две антидрон системи на американската компания „Аксон“ вече са доставени в страната. С тях работи Военна полиция.
Сухопътните войски са тествали една българска и една американска система. Технологиите могат да засичат цели чрез оптични сензори и радиочестотен анализ, а след това да въздействат върху управлението на дрона, включително да го принудят да се приземи или да се върне към оператора.
Тези способности обаче са предназначени за охрана на конкретни обекти. Те не осигуряват автоматично покритие на цялата територия или на морската граница.
Четири типа системи се подготвят за разработване
Още през октомври 2025 г. Запрянов съобщава в парламентарната комисия по отбрана, че са изготвени технически задания за четири типа антидрон системи. Идеята е прототипите да бъдат разработени от български технологични компании, а след това да бъдат произвеждани от местната отбранителна индустрия.„Няма средство, което да е панацея срещу всички типове дронове. Стената от дронове ще бъде система от системи“, заявява Запрянов.
По думите му проектът трябва да включва различни средства за наблюдение, откриване и противодействие, тъй като малките дронове, апаратите на ниска височина и по-бързите реактивни безпилотни системи поставят различни изисквания.
България планира да финансира част от модернизацията на противовъздушната и антидрон отбраната чрез европейския механизъм SAFE. В публично известните планове са включени както закупуване на готови системи, така и участие на български производители.
До момента не е обявен конкретен срок за изграждане на единна национална антидрон система. Потвърдено е, че отделни системи вече са доставени, докато по-широката концепция за свързването им в обща защита все още се развива.
Източници: mediapool.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копринката йотова радев
Коментиран от #14
08:28 19.10.2026
2 Майстора
Коментиран от #7
08:29 19.10.2026
3 Офффф
08:29 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ценности а, еврозона, шенген
08:31 19.10.2026
6 Боруна Лом
08:32 19.10.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "Майстора":Прав си..... Тоя старчок колко време беше министър, защо не направи това за което говори.... Да си гледа голямата пенсия, децата и внуците и да не се показва повече.... Доста бели направи за бг територията....
08:33 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 гост 90
08:41 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дън Бай
08:56 19.10.2026
12 Даааааааа
08:57 19.10.2026
13 андроид
08:58 19.10.2026
14 Запрянката
До коментар #1 от "Копринката йотова радев":грешка, трябва ни не специализирана, а универсална анти-дрон система. Сиреч, много милиарди за чужди заводи.
09:08 19.10.2026