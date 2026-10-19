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Запрянов: България трябва да има специализирана антидрон система
  Тема: Украйна

Запрянов: България трябва да има специализирана антидрон система

19 Октомври, 2026 08:26 509 14

  • атанас запрянов-
  • антидрон системи-
  • министерство на отбраната-
  • черно море-
  • дронове

Според него защитата трябва да съчетава радари, средства за откриване и технологии за неутрализиране на безпилотни апарати. МВР също настоява за модерни системи след инцидентите в Черно море

Запрянов: България трябва да има специализирана антидрон система - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да има специализирана система за противодействие на дронове, която да обединява откриване, проследяване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати. Това заявява Атанас Запрянов на фона на зачестилите инциденти с дронове и нарастващите рискове за сигурността в Черно море.

Темата отново излезе на преден план след ударите по търговски кораби в близост до българските и румънските брегове. На 13 октомври МВР съобщи, че страната има нужда от модерни антидрон системи, които да могат да работят съвместно с румънските власти. Главният секретар на МВР Любомир Николов и директорът на „Гранична полиция“ Антон Златанов посочиха, че подобна защита ще изисква значително финансиране, вероятно и по линия на Европейския съюз.

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България разполага с отделни системи

В момента България има отделни средства за противодействие на дронове, но те не представляват цялостна национална система. През август Министерството на отбраната съобщи пред БНТ, че две антидрон системи на американската компания „Аксон“ вече са доставени в страната. С тях работи Военна полиция.

Сухопътните войски са тествали една българска и една американска система. Технологиите могат да засичат цели чрез оптични сензори и радиочестотен анализ, а след това да въздействат върху управлението на дрона, включително да го принудят да се приземи или да се върне към оператора.

Тези способности обаче са предназначени за охрана на конкретни обекти. Те не осигуряват автоматично покритие на цялата територия или на морската граница.

Четири типа системи се подготвят за разработване

Още през октомври 2025 г. Запрянов съобщава в парламентарната комисия по отбрана, че са изготвени технически задания за четири типа антидрон системи. Идеята е прототипите да бъдат разработени от български технологични компании, а след това да бъдат произвеждани от местната отбранителна индустрия.

„Няма средство, което да е панацея срещу всички типове дронове. Стената от дронове ще бъде система от системи“, заявява Запрянов.

По думите му проектът трябва да включва различни средства за наблюдение, откриване и противодействие, тъй като малките дронове, апаратите на ниска височина и по-бързите реактивни безпилотни системи поставят различни изисквания.

България планира да финансира част от модернизацията на противовъздушната и антидрон отбраната чрез европейския механизъм SAFE. В публично известните планове са включени както закупуване на готови системи, така и участие на български производители.

До момента не е обявен конкретен срок за изграждане на единна национална антидрон система. Потвърдено е, че отделни системи вече са доставени, докато по-широката концепция за свързването им в обща защита все още се развива.

Източници: mediapool.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копринката йотова радев

    9 1 Отговор
    Трябва, ама откраднахме парите за антидрон система, другия милиарден заем, също ще краднем, цените на горивото и храните вдигаме, за ви обираме легално, будали

    Коментиран от #14

    08:28 19.10.2026

  • 2 Майстора

    9 0 Отговор
    А бе човек, гледай си старините, има млади хора, които по ги разбират тези работи.

    Коментиран от #7

    08:29 19.10.2026

  • 3 Офффф

    9 0 Отговор
    Ако се отървем от паразитите като тоя дроновете отпадат

    08:29 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ценности а, еврозона, шенген

    5 0 Отговор
    Дядо, европейската комисия ще ти разреши ли. Пари от къде. С въшки не става. Още тия с ценностите не са ти разрешили бюджет.Я вижте какво става в кочината ЕС. Тя така е конструирана ,че кражбата е приоритет. Кая,Урсула Мер; ,Макрон и баба му, тепълва ще налагат санкции за които ти ще трябва да плащаш от пенсията.

    08:31 19.10.2026

  • 6 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    А ТИ КЪДЕ БЕШЕ ДО СЕГА? ИЗПРАЗНИХТЕ ВСИЧКИ СКЛАДОВЕ

    08:32 19.10.2026

  • 7 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майстора":

    Прав си..... Тоя старчок колко време беше министър, защо не направи това за което говори.... Да си гледа голямата пенсия, децата и внуците и да не се показва повече.... Доста бели направи за бг територията....

    08:33 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост 90

    4 0 Отговор
    Аман от пенсионери.Нашата държава е рай за тях!

    08:41 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Отново дъртия лъжец и крадец.

    08:56 19.10.2026

  • 12 Даааааааа

    1 0 Отговор
    Този старец, дали може за си включи телевизора, че и те станаха силно нАучни, а лаптоп?

    08:57 19.10.2026

  • 13 андроид

    1 0 Отговор
    ти, беше министър доста време, що не я купи, бе, капут? нали боко ти крепеше шишарките!

    08:58 19.10.2026

  • 14 Запрянката

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копринката йотова радев":

    грешка, трябва ни не специализирана, а универсална анти-дрон система. Сиреч, много милиарди за чужди заводи.

    09:08 19.10.2026

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