Новини
България »
Враца »
Малорад избира кмет на балотаж между Георгиев и Диловски
  Тема: Избори

Малорад избира кмет на балотаж между Георгиев и Диловски

19 Октомври, 2026 09:48 731 6

  • малорад-
  • частични местни избори-
  • балотаж-
  • избори-
  • борован

Светослав Георгиев получи 335 гласа, а Мартин Диловски – 272. Избирателната активност в селото е била 59,19%

Малорад избира кмет на балотаж между Георгиев и Диловски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светослав Георгиев от Земеделски народен съюз и Мартин Диловски от „Български глас“ отиват на балотаж за кмет на врачанското село Малорад. На първия тур Георгиев е получил 335 гласа, а Диловски – 272, съобщи секретарят на Общинската избирателна комисия в Борован Силия Иванова.

До втори тур се стига, след като нито един от петимата кандидати не е получил необходимото мнозинство. Гласуването ще се проведе на 25 октомври – датата, на която са насрочени и президентските избори.

Избирателната активност в Малорад е достигнала 59,19%. Право на глас са имали 1330 души. Вотът е проведен в пет секции, като две от тях са подвижни, а в една се е гласувало само с машина.

„Малорад бяха отличници“

Секретарят на Община Борован Таня Николова заяви пред bTV, че след изборния ден при общината не е постъпвал сигнал за нарушения.

„Малорад бяха отличници, дано и за балотажа всичко да е изрядно“, каза Николова.

Коментарът ѝ идва на фона на случая от октомври 2023 г., когато резултатите от изборите за общински съветници в селото бяха оспорени. Тогава беше установено, че членове на една от секционните избирателни комисии са дописвали преференции за кандидати за съветници от Малорад. След репортаж на БНТ двама членове на комисията бяха арестувани.

Заради този случай селото стана известно с израза „Чичо Цено“, използван при дописването на преференции. Според Таня Николова хората са си „научили урока“ и са били по-внимателни при последния вот.

Частичните избори за кмет бяха насрочени, след като пълномощията на предишния кмет бяха прекратени заради влязла в сила присъда за шофиране след употреба на наркотици. Кой ще поеме управлението на Малорад, ще стане ясно след балотажа между Светослав Георгиев и Мартин Диловски.

Източници: news.bg, zovnews.com, bntnews.bg


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 0 Отговор
    Ще бъде много по-интересен балотаж от този на президентските избори.

    09:50 19.10.2026

  • 2 въпрос

    5 0 Отговор
    Баче Цено кой подкрепя?

    Коментиран от #3

    09:54 19.10.2026

  • 3 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "въпрос":

    Чичо Цеко и баце Чоко ...класически врачански примати !!!

    09:58 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цено

    2 0 Отговор
    Пустиняци.Объркаха ми програмата с тия машиноря.

    10:54 19.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове