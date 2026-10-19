Малорад избира кмет на балотаж между Георгиев и Диловски

Светослав Георгиев от Земеделски народен съюз и Мартин Диловски от „Български глас“ отиват на балотаж за кмет на врачанското село Малорад. На първия тур Георгиев е получил 335 гласа, а Диловски – 272, съобщи секретарят на Общинската избирателна комисия в Борован Силия Иванова.

До втори тур се стига, след като нито един от петимата кандидати не е получил необходимото мнозинство. Гласуването ще се проведе на 25 октомври – датата, на която са насрочени и президентските избори.

Избирателната активност в Малорад е достигнала 59,19%. Право на глас са имали 1330 души. Вотът е проведен в пет секции, като две от тях са подвижни, а в една се е гласувало само с машина.

„Малорад бяха отличници“

Секретарят на Община Борован Таня Николова заяви пред bTV, че след изборния ден при общината не е постъпвал сигнал за нарушения.

„Малорад бяха отличници, дано и за балотажа всичко да е изрядно“, каза Николова.

Коментарът ѝ идва на фона на случая от октомври 2023 г., когато резултатите от изборите за общински съветници в селото бяха оспорени. Тогава беше установено, че членове на една от секционните избирателни комисии са дописвали преференции за кандидати за съветници от Малорад. След репортаж на БНТ двама членове на комисията бяха арестувани.

Заради този случай селото стана известно с израза „Чичо Цено“, използван при дописването на преференции. Според Таня Николова хората са си „научили урока“ и са били по-внимателни при последния вот.

Частичните избори за кмет бяха насрочени, след като пълномощията на предишния кмет бяха прекратени заради влязла в сила присъда за шофиране след употреба на наркотици. Кой ще поеме управлението на Малорад, ще стане ясно след балотажа между Светослав Георгиев и Мартин Диловски.

Източници: news.bg, zovnews.com, bntnews.bg