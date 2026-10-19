Новини
България »
Кюстендил »
Вартоломей и Даниил служат литургия в Рилския манастир

Вартоломей и Даниил служат литургия в Рилския манастир

19 Октомври, 2026 10:17 453 6

  • рилски манастир-
  • патриарх даниил-
  • патриарх вартоломей-
  • света литургия-
  • свети йоан рилски

Богослужението е част от официалното тридневно посещение на Вселенския патриарх в България. Очаква се стотици миряни да пристигнат в светата обител

Вартоломей и Даниил служат литургия в Рилския манастир - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил отслужват света литургия в Рилския манастир. Богослужението е започнало преди обяд и ще продължи до обяд, съобщи БНТ.

Присъствието на Вселенския патриарх е част от официалното му тридневно посещение в България, осъществено по покана на Светия синод. Визитата е свързана с отбелязването на две годишнини, посветени на свети Йоан Рилски – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

Очакват се стотици миряни

Стотици вярващи се очаква да пристигнат в Рилския манастир, за да отдадат почит на светеца, почитан като небесен закрилник на българския народ.

За района около манастира са предприети мерки за сигурността на посетителите и за организацията на движението. От полицията в Кюстендил съобщават, че са осигурени необходимите условия за безпроблемното провеждане на събитието.

Съвместното богослужение на Вселенския патриарх Вартоломей и патриарх Даниил е сред основните прояви в рамките на честванията, посветени на свети Йоан Рилски.

Източници: bntnews.bg


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    1 4 Отговор
    Блаженни са вярващите на Гундяевия пророк от сектата на контрабандистите на цигари !!!
    Амин ,замин ...!!!

    Коментиран от #6

    10:20 19.10.2026

  • 2 Трол

    0 1 Отговор
    Руски и британски агент служат заедно литургия.

    10:26 19.10.2026

  • 3 Аз съм от ссср

    7 0 Отговор
    А прави един самозванец като Вартоломей във български храм?Той разделяше БПЦ а и във православието няма такава длъжност като Вселенски патриарх,патриарсите на всички страни са равни.И църквата продадоха нашите управници.

    10:34 19.10.2026

  • 4 Вартоломей е от ЦРУ

    4 0 Отговор
    Той иска БПЦ да се подчини на сатаната.

    10:38 19.10.2026

  • 5 Срам и позор

    2 0 Отговор
    Първо, защо се нарича това джудже вселенски патриарх, това е абсолютно недопустимо, а сега го домъкнаха и на Рилския манастир. Миряните трябва да бойкотират това присъствие, ако вярват в Господ. Нашата църква ни предава.

    10:44 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове