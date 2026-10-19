Вартоломей и Даниил служат литургия в Рилския манастир

Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил отслужват света литургия в Рилския манастир. Богослужението е започнало преди обяд и ще продължи до обяд, съобщи БНТ.
Присъствието на Вселенския патриарх е част от официалното му тридневно посещение в България, осъществено по покана на Светия синод. Визитата е свързана с отбелязването на две годишнини, посветени на свети Йоан Рилски – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.
Очакват се стотици миряни
Стотици вярващи се очаква да пристигнат в Рилския манастир, за да отдадат почит на светеца, почитан като небесен закрилник на българския народ.
За района около манастира са предприети мерки за сигурността на посетителите и за организацията на движението. От полицията в Кюстендил съобщават, че са осигурени необходимите условия за безпроблемното провеждане на събитието.
Съвместното богослужение на Вселенския патриарх Вартоломей и патриарх Даниил е сред основните прояви в рамките на честванията, посветени на свети Йоан Рилски.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Амин ,замин ...!!!
Коментиран от #6
10:20 19.10.2026
2 Трол
10:26 19.10.2026
3 Аз съм от ссср
10:34 19.10.2026
4 Вартоломей е от ЦРУ
10:38 19.10.2026
5 Срам и позор
10:44 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.