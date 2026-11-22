Българската православна църква загуби един от своите стожери – Ловчанския митрополит Гавриил, заяви патриарх Даниил след светата литургия в Митрополитската катедрала „Света Неделя“. Той отслужи трисагий в памет на духовника, който почина на 76-годишна възраст след лечение във Военномедицинската академия.

Митрополит Гавриил е бил приет във ВМА заради остър панкреатит. В последните си думи за него патриарх Даниил подчерта избора му да поеме духовния път още в студентските си години, във време, когато религията е била отричана.

„Ловчанският митрополит Гавриил още от ранните си студентски години, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да заяви принадлежността си към църквата, не се поколеба да поеме служението, да се отрече от света и да поеме службата на Бога“, каза патриарх Даниил.

По думите му искрената вяра и твърдостта на митрополита са му помогнали да премине през изпитанията още от първите години на монашеското му служение. Патриархът посочи и приноса му към развитието на Ловчанската епархия.

Катедрала и училище в Ловеч

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний определи Гавриил като духовник, който е поставял всички преди себе си – първо Бога, а след това повереното му паство.

„Дядо Гавриил беше истински монах. Беше духовник, който поставяше всички преди себе си. На първо място, разбира се, Бога, след това грижата за повереното му паство“, каза митрополит Антоний.

Сред делата, с които митрополит Гавриил ще бъде запомнен, са изграждането на митрополитската катедрала „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч и създаването на първото частно основно общообразователно училище под егидата на Църквата, в което се е изучавала религия.

Роден през 1950 г. с името Цветан Динев, той първоначално е започнал да учи архитектура. През 1979 г. е приел монашество, а през 1986 г. е бил предстоятел на българската църква в Москва. След завръщането си в България е ръкоположен за Макариополски епископ, а по-късно е избран за Ловчански митрополит.

Предстои решение за опелото и погребението

Митрополит Гавриил два пъти е достигал до тройката кандидати за български патриарх – през 2013 г., когато е избран Русенският митрополит Неофит, и през 2024 г., когато Българската православна църква е оглавена от патриарх Даниил.

Той е почетен гражданин на Ловеч от 2015 г. Тялото му е било определено да бъде положено за поклонение в синодалния параклис. Светият синод трябва да определи датата и часа на опелото и погребението, както и наместник на овдовялата Ловчанска епархия.