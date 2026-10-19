Жени пребиха 23-годишен мъж край Велико Търново

Три жени са задържани за побой по хулигански подбуди над 23-годишен мъж в Бяла черква, съобщиха от ОДМВР – Велико Търново. Пострадалият е с леки телесни повреди, а срещу извършителките е образувано досъдебно производство.

Сигналът за инцидента е получен снощи около 18:30 ч. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че на 23-годишния местен жител са причинени леки телесни повреди.

В хода на разследването са установени и арестувани трите заподозрени за нападението – жени от същия град на възраст 19, 24 и 39 години. Трите са задържани за срок до 24 часа, а работата по случая продължава.