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Жени пребиха 23-годишен мъж край Велико Търново

Жени пребиха 23-годишен мъж край Велико Търново

19 Октомври, 2026 11:41 1 070 21

  • побой-
  • велико търново

В хода на разследването са установени и арестувани трите заподозрени за нападението – жени от същия град на възраст 19, 24 и 39 години

Жени пребиха 23-годишен мъж край Велико Търново - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три жени са задържани за побой по хулигански подбуди над 23-годишен мъж в Бяла черква, съобщиха от ОДМВР – Велико Търново. Пострадалият е с леки телесни повреди, а срещу извършителките е образувано досъдебно производство.

Сигналът за инцидента е получен снощи около 18:30 ч. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че на 23-годишния местен жител са причинени леки телесни повреди.

В хода на разследването са установени и арестувани трите заподозрени за нападението – жени от същия град на възраст 19, 24 и 39 години. Трите са задържани за срок до 24 часа, а работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жените са по агресивни от мъжете

    19 1 Отговор
    И по нахални. Някой път и по алчни. Не всички.

    Коментиран от #15

    11:44 19.10.2026

  • 2 омуртак

    4 0 Отговор
    сигурно СА ОТ калтинец

    11:47 19.10.2026

  • 3 Върнете казармата

    12 1 Отговор
    Иначе женки ще започнат да ви бият!

    11:50 19.10.2026

  • 4 Не им платил

    14 0 Отговор
    Без пари и мама на тате не даваше

    Коментиран от #8

    11:50 19.10.2026

  • 5 Трол

    7 2 Отговор
    Със сигурност си го е търсил боя.

    11:50 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Случва се и друго

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не им платил":

    Възможно е и друго. Да са го поканили с точно определена цел, но той да не ги е харесал и да не е успял да направи това, за което е поканен. Знам от доста по-възрастни хора, че в София някъде около 1970 г. е имало подобен случай. Тогава в парка, който днес наричат Борисовата градина случайни хора се притекли на помощ на младеж, който бил малтретиран от две жени, а бельото му било свалено. Жените казали с каква цел дошли по тъмно в гъсталака на парка, а пък този нищо не успял да направи, въпреки че бил обещал. Въпросните жени били доста по-възрастни от момчето. Какво ли не се случва на този свят.

    11:58 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И жените като мъжете

    6 1 Отговор
    Всички знаем, че когато мъж иска да прави секс с жена, но тя много упорито се съпротивлява, случва се мъжът да й удари шамари, ако е по-нервен или е простак. Така че, не е чудно това, че някои жени се нахвърлят да бият мъж, от когото очакват интимни ласки, но не ги получават.

    12:01 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти си

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жените са по агресивни от мъжете":

    Природата не търпи празни пространства ! Когато мъжете се размекнат и почнат да си скубят веждите и бръснат краката и гърдите жените стават по-космати и корави !
    Еволюция би казал Дарвин .....

    12:16 19.10.2026

  • 16 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Мдаммммм, както е казал другарят Сталин на болшевишкия пленум, посветен на прогресивния социалистически секс "Боят е висша форма на интимни ласки в света на гнилия капитализъм, но ние ще превърнем този бой в борба за мир!" 😂😂😂

    12:21 19.10.2026

  • 17 Троян

    0 1 Отговор
    На двайсет и три години да не можеш да си намериш приятелка? И си тръгнал да търсиш утешение със проститутки? Не е за съжаление.

    Коментиран от #21

    12:29 19.10.2026

  • 18 Боко от Банкя

    0 0 Отговор
    Да гадаем ли от кой етнос са въпросните три агресивни жени?

    12:29 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стратегическа грешка

    0 0 Отговор
    Пропуснал е дъртата.

    12:31 19.10.2026

  • 21 Кирил Кирилов

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Троян":

    Къде ги намираш тия 20 годишни момичета, които искат връзка!? 🤔

    12:36 19.10.2026

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