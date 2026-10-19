Жени пребиха 23-годишен мъж край Велико Търново

Три жени са задържани за побой по хулигански подбуди над 23-годишен мъж в Бяла черква, съобщиха от ОДМВР – Велико Търново. Пострадалият е с леки телесни повреди, а срещу извършителките е образувано досъдебно производство.
Сигналът за инцидента е получен снощи около 18:30 ч. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че на 23-годишния местен жител са причинени леки телесни повреди.
В хода на разследването са установени и арестувани трите заподозрени за нападението – жени от същия град на възраст 19, 24 и 39 години. Трите са задържани за срок до 24 часа, а работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жените са по агресивни от мъжете
Коментиран от #15
11:44 19.10.2026
2 омуртак
11:47 19.10.2026
3 Върнете казармата
11:50 19.10.2026
4 Не им платил
Коментиран от #8
11:50 19.10.2026
5 Трол
11:50 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Случва се и друго
До коментар #4 от "Не им платил":Възможно е и друго. Да са го поканили с точно определена цел, но той да не ги е харесал и да не е успял да направи това, за което е поканен. Знам от доста по-възрастни хора, че в София някъде около 1970 г. е имало подобен случай. Тогава в парка, който днес наричат Борисовата градина случайни хора се притекли на помощ на младеж, който бил малтретиран от две жени, а бельото му било свалено. Жените казали с каква цел дошли по тъмно в гъсталака на парка, а пък този нищо не успял да направи, въпреки че бил обещал. Въпросните жени били доста по-възрастни от момчето. Какво ли не се случва на този свят.
11:58 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И жените като мъжете
12:01 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ти си
До коментар #1 от "Жените са по агресивни от мъжете":Природата не търпи празни пространства ! Когато мъжете се размекнат и почнат да си скубят веждите и бръснат краката и гърдите жените стават по-космати и корави !
Еволюция би казал Дарвин .....
12:16 19.10.2026
16 Тити на Кака
12:21 19.10.2026
17 Троян
Коментиран от #21
12:29 19.10.2026
18 Боко от Банкя
12:29 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стратегическа грешка
12:31 19.10.2026
21 Кирил Кирилов
До коментар #17 от "Троян":Къде ги намираш тия 20 годишни момичета, които искат връзка!? 🤔
12:36 19.10.2026