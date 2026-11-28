Закъсали тирове затрудняват движението по пътя Велико Търново–Русе в района на село Самоводене. Тежките автомобили пречат и на снегопочистването, а заради проблемите край Полски Тръмбеш се обсъжда временно спиране на движението на товарни автомобили по направлението Русе–Велико Търново.

От ОДМВР–Велико Търново съобщиха, че към момента се разглежда краткотрайно ограничаване на камионите, за да може пътят да бъде обработен. Няма информация мярката вече да е въведена.

Снегорини работят във Велико Търново

В града вали интензивен сняг, а снегопочистващата техника е по улиците. Приоритетно се обработват първостепенните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и подходите към болници, здравни, социални и образователни заведения. След това машините преминават към вътрешната квартална мрежа.

За пътищата извън Велико Търново, сред които участъците край Самоводене, Ресен, Присово, Миндя, прохода Хаинбоаз и направлението Арбанаси–Горна Оряховица, отговаря Областното пътно управление. За населените места кметствата са създали собствена организация.

Оранжев код и заледявания

„Износени и летни гуми в подобни условия водят до задръствания и блокиране на улици и пътища, а това силно затруднява работата на машините и цялата организация по снегопочистване“, предупредиха от Община Велико Търново.

За Великотърновска област е обявен оранжев код за интензивни снеговалежи. Очаква се снежната покривка да достигне между 10 и 30 сантиметра. Националният институт по метеорология и хидрология отчете в 14:00 часа във Велико Търново умерен сняг и температура 1 градус по Целзий.

Пътните трасета започват да се заледяват. Подадени са сигнали за лед, непочистен асфалт и буксуващи автомобили по направленията Лясковец–Шереметя и Велико Търново–Горна Оряховица през Арбанаси.

От общината призоваха шофьорите да пътуват само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да не паркират така, че да възпрепятстват снегорините. При кризисни ситуации са обявени телефоните 062 619 102 и 0887 209 451.

Източници: 24chasa.bg