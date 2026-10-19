Работничка загина при трудова злополука в „Мини Бобов дол“

Работничка на 57 години е починала при трудова злополука вчера в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

​Инцидентът е станал, докато жената е работела на гумена транспортна лента. Тя е ударила главата си в бетонен парапет и е загинала на място, казаха за БТА от полицията.

​Дежурна полицейска група от Районното управление в Бобов дол е извършила оглед на мястото на произшествието.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.