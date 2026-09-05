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Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали край Полски Тръмбеш

Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали край Полски Тръмбеш

5 Септември, 2026 15:02 698 12

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  • катастрофа-
  • полски тръмбеш

Автомобилите, пътуващи през участъка се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш

Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали край Полски Тръмбеш - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали затвори временно третокласен път на разклона при село Обединение в община Полски Тръмбеш, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало днес около 11:30 ч. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Загинала е пътничка от единия автомобил. Тежко пострадала е жената, шофирала същия автомобил. Тя е откарана в болница с въздушна линейка. Пострадала е и друга пътничка от същия автомобил, транспортирана във великотърновската болница.

Шофиращата другия автомобил е тествана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване и е образувано досъдебно производство. Автомобилите, пътуващи през участъка се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш.

Припомняме, че на 1 септември жена пострада при катастрофа на главен път Бяла – Плевен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    2 0 Отговор
    Обикновенно маймунско ежедневие , нищо ново.

    15:05 05.09.2026

  • 2 Спецназ

    3 4 Отговор
    Изпреварването ИЗВЪН Магистрала тебва да се забрани със ЗАКОН!

    Друг начин нЕма, Баце!

    Коментиран от #7, #11

    15:05 05.09.2026

  • 3 Камери фарове колани глоби🤣🤣

    7 0 Отговор
    И умрелите нарастват

    15:06 05.09.2026

  • 4 Гост

    0 4 Отговор
    По-добре Вас да ви направят гл.редактор, г-це Атанасова, а не някакви русофили.

    Коментиран от #10

    15:08 05.09.2026

  • 5 Шофьорлъка !

    6 0 Отговор
    Не Е За Всеки !

    Коментиран от #12

    15:09 05.09.2026

  • 6 лоза

    2 1 Отговор
    На Полски Тръмбеш да намериш таралеж.

    15:09 05.09.2026

  • 7 че кой ти спазва закона тук???

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    трябват бетонни мантинели вместо непрекъсната маркировка!!! само така може да се опази стадото но кой му пука за стадото много сме им на хамериканските(еврейските) годподари и колкото повече се трепем толкова по-донре за тях…

    15:11 05.09.2026

  • 8 покруса

    0 0 Отговор
    Войната в Бългерията продължава,не е само край Полски Връмбеш.

    15:11 05.09.2026

  • 9 мунчо от народа

    0 0 Отговор
    какъвто народа,такива и последствията!

    15:11 05.09.2026

  • 10 ти птк намери

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    най-неграмотната мисирка в сайта…

    15:12 05.09.2026

  • 11 И кво ?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    От Тва ?

    Кой В България ?

    Спазва Законите ?

    Включтелно !

    И Народното Събрание !
    За правителството Да не Говорим !

    А Пък За !

    Съда и прокуратурата !

    Съвсем !

    15:13 05.09.2026

  • 12 Веднъж !

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шофьорлъка !":

    Добре че набичих Спирачки !

    Щото един от средната лента на насрещното се засили да прави ляв Зовой !

    Та се отървах само с регистрационния номер. Но пък За това !
    Ония си разпори дясната врата !

    Ако не беше така !

    Ония !

    Шеше да ме изпраска в шофьорската Врата !

    15:23 05.09.2026

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