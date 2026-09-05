Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали край Полски Тръмбеш

Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали затвори временно третокласен път на разклона при село Обединение в община Полски Тръмбеш, съобщиха от полицията във Велико Търново.
Произшествието е станало днес около 11:30 ч. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Загинала е пътничка от единия автомобил. Тежко пострадала е жената, шофирала същия автомобил. Тя е откарана в болница с въздушна линейка. Пострадала е и друга пътничка от същия автомобил, транспортирана във великотърновската болница.
Шофиращата другия автомобил е тествана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване и е образувано досъдебно производство. Автомобилите, пътуващи през участъка се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш.
Припомняме, че на 1 септември жена пострада при катастрофа на главен път Бяла – Плевен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
15:05 05.09.2026
2 Спецназ
Друг начин нЕма, Баце!
Коментиран от #7, #11
15:05 05.09.2026
3 Камери фарове колани глоби🤣🤣
15:06 05.09.2026
4 Гост
Коментиран от #10
15:08 05.09.2026
5 Шофьорлъка !
Коментиран от #12
15:09 05.09.2026
6 лоза
15:09 05.09.2026
7 че кой ти спазва закона тук???
До коментар #2 от "Спецназ":трябват бетонни мантинели вместо непрекъсната маркировка!!! само така може да се опази стадото но кой му пука за стадото много сме им на хамериканските(еврейските) годподари и колкото повече се трепем толкова по-донре за тях…
15:11 05.09.2026
8 покруса
15:11 05.09.2026
9 мунчо от народа
15:11 05.09.2026
10 ти птк намери
До коментар #4 от "Гост":най-неграмотната мисирка в сайта…
15:12 05.09.2026
11 И кво ?
До коментар #2 от "Спецназ":От Тва ?
Кой В България ?
Спазва Законите ?
Включтелно !
И Народното Събрание !
За правителството Да не Говорим !
А Пък За !
Съда и прокуратурата !
Съвсем !
15:13 05.09.2026
12 Веднъж !
До коментар #5 от "Шофьорлъка !":Добре че набичих Спирачки !
Щото един от средната лента на насрещното се засили да прави ляв Зовой !
Та се отървах само с регистрационния номер. Но пък За това !
Ония си разпори дясната врата !
Ако не беше така !
Ония !
Шеше да ме изпраска в шофьорската Врата !
15:23 05.09.2026