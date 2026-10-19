Млада жена загина при челна катастрофа в Първомай

34-годишна жена загина при тежка катастрофа между два автомобила в Първомай в неделя сутринта, пише Dariknews.bg.

Сигналът за произшествието е подаден около 9:30 часа чрез телефон 112. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен мъж, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в друга кола.

При сблъсъка 34-годишната спътничка във втория автомобил получила тежки наранявания и починала в линейката. Водачката на колата, 75-годишна жена, е оставена под лекарско наблюдение.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни. От 22-годишния мъж е взета и кръвна проба за лабораторно изследване. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води досъдебно производство.