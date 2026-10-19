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Млада жена загина при челна катастрофа в Първомай

Млада жена загина при челна катастрофа в Първомай

19 Октомври, 2026 17:45 709 3

  • загинала-
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  • първомай

Друга жена е в болница

Млада жена загина при челна катастрофа в Първомай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

34-годишна жена загина при тежка катастрофа между два автомобила в Първомай в неделя сутринта, пише Dariknews.bg.

Сигналът за произшествието е подаден около 9:30 часа чрез телефон 112. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен мъж, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в друга кола.

При сблъсъка 34-годишната спътничка във втория автомобил получила тежки наранявания и починала в линейката. Водачката на колата, 75-годишна жена, е оставена под лекарско наблюдение.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни. От 22-годишния мъж е взета и кръвна проба за лабораторно изследване. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията

    2 0 Отговор
    Ганя простака мре всеки ден от челни удари! По зле от овен е.

    17:56 19.10.2026

  • 2 Бай Амет чобанина

    5 0 Отговор
    Ето го, един нещастник ,мислещ се за състезател, уби невинна жена.

    Коментиран от #3

    18:12 19.10.2026

  • 3 Рошавият Йонко-инструкторът

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Амет чобанина":

    Наша обучаема е...
    Бог да я прости!

    18:33 19.10.2026

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