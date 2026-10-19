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Славчо Велков: Има заплаха както за военната, така и за икономическата, и екологичната сигурност на България
  Тема: Избори

Славчо Велков: Има заплаха както за военната, така и за икономическата, и екологичната сигурност на България

19 Октомври, 2026 22:23 564 15

  • славчо велков-
  • опасност-
  • българия-
  • военна сигурност

"Каква логика има Русия да докарва НАТО в Черно море? Никаква", подчерта кандидатът за вицепрезидент.

Славчо Велков: Има заплаха както за военната, така и за икономическата, и екологичната сигурност на България - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В тази предизборна ситуация казусите в Черно море, което не е от вчера военна зона, послужиха за инструмент за придобиване на политически дивиденти и като че ли създадоха условия нацията отново да се разделя на фили и фоби и неусетно да се превръщаме в роби. Досега отговорни политически лица казваха, че има риск, но няма заплаха. Но сега вече всички признаха, че има заплаха. Има заплаха както за военната, така и за икономическата и за екологичната сигурност на България.
Това каза кандидатът за вицепрезидент Славчо Велков в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му основният въпрос е дали сме достатъчно подготвени, за да реагираме адекватно на тази заплаха.

"Готовността ни за реакция изглежда несериозна"
"Очевидно не сме, при положение че се обръщаме за помощ отвън. Чухме как щели да се купят нови зенитно-ракетни комплекси, пък се активизират процесите по организация. Ако добавим и това, че Европа буквално ври и кипи, включително с жертви и ранени, както и тази изключително сложна, напрегната, динамична и бързо променяща се среда за сигурност, трябва да кажем, че всичко, за което говорим по отношение на готовността, някак си изглежда несериозно. Военните технологии се развиват толкова бързо, но толкова бързо, че ние не знаем дали утре няма да сме свидетели на ново оръжие, пред което F-16 ще са безпомощни", допълни Велков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че няма основание за прилагане на член 5, защото няма нападната страна от НАТО.
Кой стои зад атаките срещу корабите в Черно море
"Не се знае кои са извършителите. Трябва да отбележим факта, че Турция тихомълком изтегли от нашата икономическа зона поразения преди 2 седмици кораб. И то след разговора между Ердоган и Путин. Нашият премиер каза, че няма логика Украйна да удря собствени кораби. Само че във война логиката невинаги е такава, каквато ние си мислим. Преди много години - на 1 септември 1939 година, Германия започва Втората световна война с провокация в Полша, където облече германци, криминални типове, с полски униформи", припомни Велков.
"Но може да се направи и извод, че това не са дронове, защото удари по море може да бъдат понесени от морски дронове, може да бъдат нанесени от торпедо. Това, което виждам аз, ударът в левия борд - огромната пробойна, е, че се говори за удар с кинетична енергия и удар с борд на някакво средство. Твърде вероятно е това да бъде и безпилотен катер. А с тях оперира Украйна, не твърдя, че тя е направила атаката, но е много трудно с дрон да се удари такъв голям кораб и от трите страни. Каква логика има Русия да докарва НАТО в Черно море? Никаква", подчерта кандидатът за вицепрезидент.

Велков за противодронната защита на НАТО

Велков смята, че противодронната защита на НАТО също не е на необходимото ниво. "В Черно море има мораториум. Той е от 90 години".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за политика на снишаване

    4 6 Отговор
    Мунчо се мазни на “братушките”, а опия му гърмят складове, кораби и антени 🙉

    Коментиран от #3

    22:30 19.10.2026

  • 2 Ийодова

    5 2 Отговор
    Няма непосредствена заплаха за държавата и няма категорични доказателства, а саботажите в страната са върху частни, а не държавни обекти...

    22:32 19.10.2026

  • 3 логично

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Що за политика на снишаване":

    Всеки презира и използва самоунижаващите се подмазвачи.

    22:34 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да има

    1 4 Отговор
    славчо и тя е от твойте господари от мракобесна раша!!!

    22:38 19.10.2026

  • 6 Анонимен

    5 3 Отговор
    ДЪРТИ ПО ДЪРТИ НАЙ ДЪРТИ КОМУНДЕТА ИЗПЪЛЗЯХА ОТВСЯКЪДЕ С РАДЕВ СА

    22:38 19.10.2026

  • 7 Мда

    5 2 Отговор
    И този кандидат като Кире либерало. Бля, бля...

    22:39 19.10.2026

  • 8 Мусорчик

    5 1 Отговор
    Я! Славчо е жив!

    22:41 19.10.2026

  • 9 Само некролози в политиката

    4 1 Отговор
    Ше грабят за последно

    22:42 19.10.2026

  • 10 Давид

    10 1 Отговор
    Единствената заплаха за България са нейните управляващи ;)

    22:45 19.10.2026

  • 11 Сливчо Вилков

    4 0 Отговор
    Имаше заплахи, през 80-те. През 90-те и след това бяха реализирани една по една. Настоящите "заплахи" са катастрофа и пълно унищожение.

    22:58 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    И ТОЗИ НЕКРОЛОГ! СПРЕТЕ СЕ!МОЛЯЯЯ ВИИИИИ!

    23:03 19.10.2026

  • 14 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Санитарите не са се грижили съвестно с пациента Славчо Велков,а трябваше.

    23:14 19.10.2026

  • 15 Перо

    1 1 Отговор
    Славчо Велков е служил като кашик в Крумовград, през 70-те, когато това поделение 34140 е било като дисцип за офицери! Пълно недоразумение, което си приписва някакви специални умения! Тогава е станал и агент-доносник от ВКР!

    23:22 19.10.2026

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