Славчо Велков: Има заплаха както за военната, така и за икономическата, и екологичната сигурност на България

В тази предизборна ситуация казусите в Черно море, което не е от вчера военна зона, послужиха за инструмент за придобиване на политически дивиденти и като че ли създадоха условия нацията отново да се разделя на фили и фоби и неусетно да се превръщаме в роби. Досега отговорни политически лица казваха, че има риск, но няма заплаха. Но сега вече всички признаха, че има заплаха. Има заплаха както за военната, така и за икономическата и за екологичната сигурност на България.

Това каза кандидатът за вицепрезидент Славчо Велков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му основният въпрос е дали сме достатъчно подготвени, за да реагираме адекватно на тази заплаха.

"Готовността ни за реакция изглежда несериозна"

"Очевидно не сме, при положение че се обръщаме за помощ отвън. Чухме как щели да се купят нови зенитно-ракетни комплекси, пък се активизират процесите по организация. Ако добавим и това, че Европа буквално ври и кипи, включително с жертви и ранени, както и тази изключително сложна, напрегната, динамична и бързо променяща се среда за сигурност, трябва да кажем, че всичко, за което говорим по отношение на готовността, някак си изглежда несериозно. Военните технологии се развиват толкова бързо, но толкова бързо, че ние не знаем дали утре няма да сме свидетели на ново оръжие, пред което F-16 ще са безпомощни", допълни Велков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че няма основание за прилагане на член 5, защото няма нападната страна от НАТО.

Кой стои зад атаките срещу корабите в Черно море

"Не се знае кои са извършителите. Трябва да отбележим факта, че Турция тихомълком изтегли от нашата икономическа зона поразения преди 2 седмици кораб. И то след разговора между Ердоган и Путин. Нашият премиер каза, че няма логика Украйна да удря собствени кораби. Само че във война логиката невинаги е такава, каквато ние си мислим. Преди много години - на 1 септември 1939 година, Германия започва Втората световна война с провокация в Полша, където облече германци, криминални типове, с полски униформи", припомни Велков.

"Но може да се направи и извод, че това не са дронове, защото удари по море може да бъдат понесени от морски дронове, може да бъдат нанесени от торпедо. Това, което виждам аз, ударът в левия борд - огромната пробойна, е, че се говори за удар с кинетична енергия и удар с борд на някакво средство. Твърде вероятно е това да бъде и безпилотен катер. А с тях оперира Украйна, не твърдя, че тя е направила атаката, но е много трудно с дрон да се удари такъв голям кораб и от трите страни. Каква логика има Русия да докарва НАТО в Черно море? Никаква", подчерта кандидатът за вицепрезидент.

Велков за противодронната защита на НАТО

Велков смята, че противодронната защита на НАТО също не е на необходимото ниво. "В Черно море има мораториум. Той е от 90 години".