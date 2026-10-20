Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
ЦИК с последен редовен брифинг преди вота в неделя
  Тема: Избори

ЦИК с последен редовен брифинг преди вота в неделя

20 Октомври, 2026 06:26 223 0

  • цик-
  • президентски избори-
  • машинно гласуване-
  • гласуване в чужбина-
  • избори 2026

Комисията ще представи финалните данни за организацията на президентските избори на 25 октомври

ЦИК с последен редовен брифинг преди вота в неделя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия ще проведе последния си редовен брифинг преди президентските избори в неделя. Срещата с медиите е насрочена за 14:00 часа и ще бъде посветена на финалната организация на вота на 25 октомври.

На изборите ще се явят 27 кандидат-президентски двойки. В страната ще има 9311 секции с машинно гласуване, като в около 2000 от тях ще бъдат осигурени по две устройства заради очаквания брой избиратели. За изборния процес са подготвени общо 12 800 машини.

„Принципите на честност, прозрачност, законосъобразност и откритост – така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право“, заяви председателят на ЦИК Георги Хорозов при откриването на информационната кампания за вота.

Вотът зад граница

Българите извън страната ще гласуват в 613 секции в 60 държави. Машинно гласуване ще има в 242 секции, за които са предвидени 280 машини. В секциите зад граница ще има и хартиени бюлетини при евентуален проблем с машинно устройство.

За гласуването в страната ще бъдат отпечатани около 6,6 милиона хартиени бюлетини. Броят включва и 10-процентов резерв спрямо избирателите, за които са предвидени бюлетини.

Какво следва до изборния ден

Предизборната кампания приключва в 24:00 часа на 23 октомври. Следващият ден, 24 октомври, е ден за размисъл, в който агитацията е забранена. Тогава секционните избирателни комисии трябва да получат машините и изборните книжа.

Гласуването на 25 октомври ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. При необходимост изборният ден може да бъде удължен с до един час. Ако нито една кандидат-президентска двойка не получи повече от половината действителни гласове и не е изпълнено изискването за участие на повече от половината избиратели, двата най-добри резултата ще определят участниците във втория тур на 1 ноември.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове