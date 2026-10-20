ЦИК с последен редовен брифинг преди вота в неделя

Централната избирателна комисия ще проведе последния си редовен брифинг преди президентските избори в неделя. Срещата с медиите е насрочена за 14:00 часа и ще бъде посветена на финалната организация на вота на 25 октомври.

На изборите ще се явят 27 кандидат-президентски двойки. В страната ще има 9311 секции с машинно гласуване, като в около 2000 от тях ще бъдат осигурени по две устройства заради очаквания брой избиратели. За изборния процес са подготвени общо 12 800 машини.

„Принципите на честност, прозрачност, законосъобразност и откритост – така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право“, заяви председателят на ЦИК Георги Хорозов при откриването на информационната кампания за вота.

Вотът зад граница

Българите извън страната ще гласуват в 613 секции в 60 държави. Машинно гласуване ще има в 242 секции, за които са предвидени 280 машини. В секциите зад граница ще има и хартиени бюлетини при евентуален проблем с машинно устройство.

За гласуването в страната ще бъдат отпечатани около 6,6 милиона хартиени бюлетини. Броят включва и 10-процентов резерв спрямо избирателите, за които са предвидени бюлетини.

Какво следва до изборния ден

Предизборната кампания приключва в 24:00 часа на 23 октомври. Следващият ден, 24 октомври, е ден за размисъл, в който агитацията е забранена. Тогава секционните избирателни комисии трябва да получат машините и изборните книжа.

Гласуването на 25 октомври ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. При необходимост изборният ден може да бъде удължен с до един час. Ако нито една кандидат-президентска двойка не получи повече от половината действителни гласове и не е изпълнено изискването за участие на повече от половината избиратели, двата най-добри резултата ще определят участниците във втория тур на 1 ноември.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg