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Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка след скандал

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка след скандал

20 Октомври, 2026 13:41 885 4

  • николай рашков-
  • кмет-
  • горна оряховица-
  • оставка

Казусът, довел до оттеглянето на кмета, е свързан с продажбата на общински имоти през 2023 г., при управлението на предишния кмет Добромир Добрев

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка след скандал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Николай Рашков се оттегля от поста кмет на Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В съобщението е допълнено, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е връчил оставката си на председателя на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица Иван Илиев.

В законово определения срок ОИК трябва да проведе заседание, след което да се произнесе за освобождаването на кмета от длъжност. Актът трябва да бъде получен от Централната избирателна комисия.

Следва Общинският съвет да избере заместник-кмет, който да довърши мандата на Николай Рашков.

Според българското законодателство частични избори за кмет се насрочват, само когато след провеждането им остава повече от една година до края на мандата. Последният местен вот през 2023 г. се проведе на 29 октомври.

Решението на Николай Рашков идва след продължителен съдебно-институционален казус за установен от закритата впоследствие Комисия за противодействие на корупцията (КПК) конфликт на интереси. След като ОИК веднъж вече отказа да го освободи от поста, случаят продължава да е в съдебна фаза, допълниха от администрацията.

„Отказвам повече да водя тези съдебни битки, реших да се оттегля с чест и достойнство“, заяви Николай Рашков.

Според решението на КПК кметът е санкциониран с парична глоба и забрана за заемане на публична длъжност в срок от една година.

Рашков избра да подаде оставка след изтичането на срока, в който биха могли да се насрочат частични избори. Това спестява на Общината и на горнооряховските данъкоплатци над 400 хил. евро, колкото би струвало провеждането на предсрочен вот, казаха от администрацията.

Казусът, довел до оттеглянето на кмета, е свързан с продажбата на общински имоти през 2023 г., при управлението на предишния кмет Добромир Добрев.

Решение за продажбата е взето от Общинския съвет, търгът е проведен от комисия, назначена със заповед на Добромир Добрев. Негова е и заповедта, издадена на 9 август 2023 г. за определяне победителя в търга – Николай Рашков, в качеството му на управител на дружеството „Мирвана“, предложило най-високата цена сред всички участници. Със същата заповед дружеството се задължава да сключи договор с Общината и да извърши дължимите плащания за покупко-продажбата. Това се случва по-късно, когато Николай Рашков вече е избран за кмет, а управлението на дружеството-купувач е поверено на неговата майка. Макар общината да е облагодетелствана от тази сделка с финансови постъпления много над пазарната цена, бившата КПК е приела подписите на свързани лица за формално нарушение.

Николай Рашков е категоричен, че посоката на развитие на Горна Оряховица и населените места, зададена в неговия мандат, ще продължи да се осъществява от екипа му.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    0 1 Отговор
    Кмета е за затвора..!

    13:54 20.10.2026

  • 3 Оффф

    2 1 Отговор
    Подал я е той...на следващите избори пак ше го короняса и вече ще е "чист"...ръйш ли. Що пара се крадне в таз държава, ней истина...

    13:54 20.10.2026

  • 4 Питане

    0 0 Отговор
    Табу ли е партиината му принадлежност, или политическите му пристрастия ???

    13:56 20.10.2026

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