Шофьори продължават да навлизат в насрещното движение под хълма Трапезица по пътя между Велико Търново и Горна Оряховица, въпреки въведената еднопосочна организация. Местни жители са започнали подписка, с която настояват за допълнителни знаци и по-строг контрол в рисковия участък.

Екип на bTV е заснел поредно нарушение по време на репортаж. Автомобил е навлязъл в забранената посока точно когато от завоя е идвал автобус. Място за разминаване не е имало и водачът на колата е трябвало да даде назад.

Движението е еднопосочно заради падащи скални маси

„Дори в момента виждате всъщност как имаме точно един нарушител, който не е спазил знаците, дали е от умисъл или не, но в крайна сметка те са там“, коментира Цветомир Георгиев, организатор на подписката.

През август под Трапезица са монтирани бетонни блокове заради падащи от склона камъни. От септември по участъка се преминава само от Горна Оряховица към Велико Търново. В обратната посока е определен обходен маршрут.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че по пътя е изградена масивна защитна преграда, която трябва да предпазва преминаващите моторни превозни средства от евентуално падащи скални късове. По трасето са поставени необходимите знаци. Откъм Велико Търново е монтиран знак, забраняващ влизането в участъка, а указателни табели насочват водачите към обходния маршрут.

В разрешената посока от Горна Оряховица към Велико Търново скоростта е ограничена до 40 километра в час.

Жители сами предупреждават водачите

Хора от квартала разказват, че често се опитват да спират шофьори, които не забелязват или пренебрегват забраната.

„Опасно е, разбира се, най-нагло влизат в насрещното. Аз лично като застана на спирката и махам с ръка, им казвам: „Не виждаш ли знака?“. И те продължават, докато автобус не спре отгоре и не почне да свири зверски“, разказва Соня Николова от Велико Търново.

Симеон Николов настоява забранителният знак да бъде по-голям и да се вижда от по-голямо разстояние. По думите му табелата, която указва изключение за живеещите в квартала, трябва да бъде преместена по-близо до началото на моста.

Цветомир Георгиев предлага да бъдат поставени светлинни табели. Той предупреждава, че навлизането на автомобили в насрещното създава опасност не само за водачите и пътниците, но и за къщите, разположени под стеснения пътен участък.

По трасето преминават хиляди автомобили дневно

Според общинския съветник Димитър Манолов по пътя между Велико Търново и Горна Оряховица преминават между 4000 и 7000 превозни средства дневно, а сигналите за нарушения са стотици.

„Този проблем съществува от 2006 година и до момента са инвестирани милиони левове, за да се реши. И накрая дойдоха и направиха това безумие, защото това е абсолютно безумие“, коментира Манолов.

До еднопосочната организация се стига след многократни свличания на скални маси от хълма Трапезица. Междувременно жителите настояват сигнализацията да бъде променена така, че забраната да се забелязва по-ясно, а нарушенията да бъдат ограничени с по-строг контрол.