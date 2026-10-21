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21 октомври 1944 г. Косовската операция на Втора армия срещу Вермахта

21 октомври 1944 г. Косовската операция на Втора армия срещу Вермахта

21 Октомври, 2026 04:18 402 2

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  • втора световна война-
  • фьодор толбухин-
  • прищина

Българските войски трябва да прекъснат отстъплението на германската група армии „Е“ от Гърция. Прищина е овладяна на 19 ноември, а Косовска Митровица – три дни по-късно

21 октомври 1944 г. Косовската операция на Втора армия срещу Вермахта - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 25 октомври 1944 г. започва Косовската настъпателна операция на Втора българска армия – едно от големите настъпления на българските войски в заключителната фаза на Втората световна война. Целта е да бъде прекъснат пътят за отстъпление на германската група армии „Е“ от Гърция към северните части на Балканите и да бъде осигурен левият фланг на Трети украински фронт.

Операцията е естествено продължение на Нишката настъпателна операция. Втора армия, командвана от генерал-майор Кирил Станчев, включва 4-а, 6-а, 9-а и 12-а пехотна дивизия, Бронираната бригада и армейски части. Българските войски действат с подкрепата на авиация от 17-а въздушна армия и във взаимодействие с части на югославската Народноосвободителна армия.

Българската армия поема към Косово поле

Военната операция се провежда в контекста на промяната в позицията на България през септември 1944 г. След скъсването с Германия и включването на страната във войната срещу Третия райх, на 18 септември Българската армия преминава в оперативно подчинение на командващия Трети украински фронт маршал Фьодор Толбухин. На войските е поставена задача да разгромят германските сили в Южна Сърбия и Вардарска Македония и да затворят направленията по долините на Морава, Вардар и Ибър.

Настъплението към Косово се развива в тежък планински терен, при ограничени пътища и силна германска съпротива. След няколкодневни боеве българските части пробиват отбраната и достигат до Подуево. По-нататъшното движение към Косово поле е забавено от боевете в района на Копаоник и Голак.

„През първите месеци три български армии настъпват в Южна Сърбия, в Косово и в Македония“, казва историкът Георги Марков в интервю за Българското национално радио. Операциите са част от общото настъпление на съюзническите сили срещу германските войски на Балканите.

Овладяването на Прищина и Косовска Митровица

Решаващите боеве за Прищина приключват на 19 ноември 1944 г., когато градът е овладян от български части. На 22 ноември войските достигат и Косовска Митровица. До края на месеца отделни формирования продължават преследването на оттеглящия се противник и достигат до рубежа Рашка – Нови пазар.

Националният военноисторически музей посочва, че операцията продължава 35 денонощия, развива се на дълбочина около 110 километра и води до овладяването на територия от приблизително 5000 квадратни километра. В боевете участват германски части, формирования на 21-ва СС планинска дивизия „Скендербег“ и други съюзнически на Германия подразделения.

Цената за Втора българска армия е висока – 946 убити, 354 изчезнали и 3406 ранени. Историческата хронология на операцията често се представя непоследователно в календарни справки, където се срещат датата 21 октомври и по-ранно изброяване на овладени градове. Военноисторическите данни на Националния военноисторически музей определят периода 25 октомври – 30 ноември 1944 г., като посочват Прищина на 19 ноември и Косовска Митровица на 22 ноември.

Източници: old-news.bnr.bg, militarymuseum.bg


Сърбия
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  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Благодарение на тези 35 хил герои, пожертвали се, за да изчистят името на България пред света, СССР ни подкрепя и не губим никакви територии, а Гърция и Сърбия са искали доста. Трябва по-често да се напомня приноса на България в борбата на Русия срещу фашистка европа! Героите трябва да се помнят! Съгласно договора за примирие от Октомври 1944г. България се задължава да предаде войската си под командването на съюзното командване. Т.е. решението за участие в последната фаза на войната не е на българското правителство, а е в резултат на фактическата капитулация на България пред 1944г. Поклон пред подвига на българите сражавали ли се срещу европейските нацисти през в края на войната. До септемри 1944 г. на българската армия не се налага да организира и води мащабни военни действия. Фронтовите линии минават обикновено далече от територията на страната, а българското правителство устоява на германския натиск и не изпраща войски на Източния фронт. В резултат на победоносното настъпление на Съветската армия и след успеха на Яш-Кишиневската операция войските на Трети украински фронт навлизат в Румъния и достигат българската граница. Условията са подходящи за скъсване на съюза с Германия и за преминаване на страната на антихитлериската коалиция. На 8 септември 1944 г. правителството на Константин Муравиев обявява война на Германия и търси начини за приобщаване на България към Антихитлеристката коалиция.

    04:26 21.10.2026

  • 2 Пословичното БГ предателство

    2 0 Отговор
    Да обърнеш оръжието си срещу бивш съюзник. Направихме го против Германия, след това и срещу Русия (СССР). Как да ни уважават после? Българската политика ни доведе до 2 национални катастрофи. Предстои 3-тата.

    04:39 21.10.2026

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