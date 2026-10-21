21 октомври 1944 г. Косовската операция на Втора армия срещу Вермахта

На 25 октомври 1944 г. започва Косовската настъпателна операция на Втора българска армия – едно от големите настъпления на българските войски в заключителната фаза на Втората световна война. Целта е да бъде прекъснат пътят за отстъпление на германската група армии „Е“ от Гърция към северните части на Балканите и да бъде осигурен левият фланг на Трети украински фронт.

Операцията е естествено продължение на Нишката настъпателна операция. Втора армия, командвана от генерал-майор Кирил Станчев, включва 4-а, 6-а, 9-а и 12-а пехотна дивизия, Бронираната бригада и армейски части. Българските войски действат с подкрепата на авиация от 17-а въздушна армия и във взаимодействие с части на югославската Народноосвободителна армия.

Българската армия поема към Косово поле

Военната операция се провежда в контекста на промяната в позицията на България през септември 1944 г. След скъсването с Германия и включването на страната във войната срещу Третия райх, на 18 септември Българската армия преминава в оперативно подчинение на командващия Трети украински фронт маршал Фьодор Толбухин. На войските е поставена задача да разгромят германските сили в Южна Сърбия и Вардарска Македония и да затворят направленията по долините на Морава, Вардар и Ибър.

Настъплението към Косово се развива в тежък планински терен, при ограничени пътища и силна германска съпротива. След няколкодневни боеве българските части пробиват отбраната и достигат до Подуево. По-нататъшното движение към Косово поле е забавено от боевете в района на Копаоник и Голак.

„През първите месеци три български армии настъпват в Южна Сърбия, в Косово и в Македония“, казва историкът Георги Марков в интервю за Българското национално радио. Операциите са част от общото настъпление на съюзническите сили срещу германските войски на Балканите.

Овладяването на Прищина и Косовска Митровица

Решаващите боеве за Прищина приключват на 19 ноември 1944 г., когато градът е овладян от български части. На 22 ноември войските достигат и Косовска Митровица. До края на месеца отделни формирования продължават преследването на оттеглящия се противник и достигат до рубежа Рашка – Нови пазар.

Националният военноисторически музей посочва, че операцията продължава 35 денонощия, развива се на дълбочина около 110 километра и води до овладяването на територия от приблизително 5000 квадратни километра. В боевете участват германски части, формирования на 21-ва СС планинска дивизия „Скендербег“ и други съюзнически на Германия подразделения.

Цената за Втора българска армия е висока – 946 убити, 354 изчезнали и 3406 ранени. Историческата хронология на операцията често се представя непоследователно в календарни справки, където се срещат датата 21 октомври и по-ранно изброяване на овладени градове. Военноисторическите данни на Националния военноисторически музей определят периода 25 октомври – 30 ноември 1944 г., като посочват Прищина на 19 ноември и Косовска Митровица на 22 ноември.

Източници: old-news.bnr.bg, militarymuseum.bg